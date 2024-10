Mostra Internacional de Cinema de SP: 10 filmes imperdíveis para ver nesta segunda-feira, 28

Nesta segunda-feira, 28 de outubro, a 48ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo continua sua maratona, repleta de produções diversas de várias partes do mundo. Com mais de 400 títulos vindos de 82 países, o evento é uma oportunidade única para os amantes do cinema explorarem filmes premiados, documentários impactantes e obras de diretores emergentes.

O festival conta com exibições de títulos que se destacaram nos festivais de Cannes, Berlim, Veneza e outros. As sessões ocorrem em 29 cinemas da cidade, com ingressos a partir de R$ 15 (meia-entrada).

Diariamente, a EXAME seleciona 10 filmes para você assistir na Mostra de São Paulo. Mais abaixo, confira a programação completa do dia, incluindo o nome do título, horário da sessão e local. Informações detalhadas sobre cada filme estão disponíveis no site oficial do evento.

10 filmes para assistir nesta segunda-feira, 28, na Mostra de Cinema de SP

Barba Ensopada de Sangue

Após a morte do pai, Gabriel parte para a praia da Armação em busca de suas origens. O que ele acaba encontrando é uma trama complexa em torno da figura misteriosa do avô, um esqueleto de baleia e uma cidade que quer enterrar o passado a qualquer custo.

Data: 28/10/2024

Horário: 18:50

Local: Cinesystem Frei Caneca 1

O Banho do Diabo

Em meio a vilarejos cercados por florestas densas na Áustria do século 18, uma mulher é condenada à morte após matar um bebê. Agnes vai se casar e se prepara com delicadeza para a futura vida de esposa. Não demora para que sua cabeça e seu coração comecem a ficar pesados. Dia após dia, ela se vê cada vez mais presa a um caminho obscuro e solitário que a leva a pensamentos malignos. Talvez não apenas pensamentos.

Vencedor do prêmio de melhor contribuição artística no Festival de Berlim.

Data: 28/10/2024

Horário: 19:10

Local: Reserva Cultural - Sala 1

Os Quatro da Candelária

A minissérie ficcional em quatro episódios acompanha as 36 horas que antecederam a "Chacina da Candelária", uma das maiores tragédias do Brasil. Na noite de 23 de julho de 1993, oito jovens foram assassinados perto da Igreja da Candelária, no centro do Rio de Janeiro. A história é vista pela perspectiva de Douglas, Sete, Jesus e Pipoca, crianças que enfrentam inúmeros desafios para sobreviver nas ruas da cidade, enquanto alimentam a esperança de um futuro diferente.

Data: 28/10/2024

Horário: 19:40

Local: Cinemateca Espaço Petrobrás

Continente

Depois de 15 anos morando no exterior, Amanda volta para casa com o namorado francês, Martin. Eles chegam na enorme fazenda da família, localizada em um vilarejo isolado nas planícies do sul do Brasil. A iminente morte do fazendeiro coloca Amanda, Martin e Helô no centro de um perturbador acordo com a população da vila.

Data: 28/10/2024

Horário: 20:40

Local: Cinesesc

Malês

O filme retrata uma jornada de resistência e coragem, ambientada na vibrante Salvador de 1835. Durante seu casamento, dois jovens muçulmanos são arrancados da África e vendidos como escravos no Brasil. Separados pelo destino cruel, ambos lutam para sobreviver e se reencontrar, enquanto se veem envolvidos na maior insurreição de escravizados da história do Brasil: a Revolta dos Malês.

Data: 28/10/2024

Horário: 21:40

Local: Reserva Cultural - Sala 1

Hanami

Em uma ilha vulcânica de onde todos querem partir, Nana aprende a ficar. Sua mãe, Nia, foi embora depois que a menina nasceu. Acometida por uma febre alta, Nana é enviada ao pé do vulcão para ser curada. Anos depois, quando Nana já é adolescente, Nia retorna.

Vencedor do prêmio de melhor direção para realizadores em ascensão e menção especial no Festival de Locarno.

Data: 28/10/2024

Horário: 21:50

Local: Cinesystem Frei Caneca 3

Brizola – Anotações para uma História

O documentário mergulha na vida e nas lutas de Leonel Brizola, uma das figuras mais emblemáticas da política brasileira. Por meio de registros inéditos e depoimentos, o filme revisita momentos decisivos da história recente do Brasil, iluminados pela coragem e pela paixão de Brizola.

Data: 28/10/2024

Horário: 15:00

Local: Cinemateca - Sala Oscarito

A Lista

Com a retirada das forças internacionais de Cabul, a vida de milhões de afegãos muda repentinamente com o retorno do Talibã. Artistas e cineastas correm risco de execução e tentam escapar nos últimos aviões que deixam o Afeganistão.

Exibido no Festival de Busan.

Data: 28/10/2024

Horário: 15:20

Local: Espaço Augusta Anexo 4

O Covarde

Amitabha, um roteirista de Calcutá, tem uma viagem interrompida por um problema no carro e é acolhido por Bimal, dono de uma plantação de chá. Lá, ele reencontra Karuna, uma antiga paixão, e percebe que ela não está feliz no casamento. Amitabha busca uma chance de corrigir os erros do passado.

Data: 28/10/2024

Horário: 16:00

Local: Cinemateca Espaço Petrobrás

Um Homem Diferente

Edward, aspirante a ator, passa por um procedimento radical para mudar sua aparência, mas sua nova face se torna um pesadelo.

Vencedor do prêmio de melhor atuação principal para Sebastian Stan no Festival de Berlim.

Data: 28/10/2024

Horário: 17:30

Local: Cinemateca Espaço Petrobrás

Veja a programação completa da Mostra de São Paulo neste segunda-feira, 28

Kummatty

Dirigido por Govindan Aravindan

1ª Mostrinha – 90 min. | Cor | 1979 | Índia

Data: 28/10/2024

Horário: 11:00

Local: Cinemateca Espaço Petrobrás

A Maioria das Pessoas Morre no Domingo

Dirigido por Iair Said

Competição Novos Diretores – 75 min. | Cor | 2024 | Argentina, Itália, Espanha

Data: 28/10/2024

Horário: 13:00

Local: Cinesystem Frei Caneca 3

Entrelaços

Dirigido por Fernando Grostein Andrade, Fernando Siqueira

Mostra Brasil – 73 min. | Cor | 2024 | Brasil

Data: 28/10/2024

Horário: 13:00

Local: Reserva Cultural - Sala 1

Abelhas Cinzentas

Dirigido por Dmytro Moiseiev

Perspectiva Internacional – 102 min. | Cor | 2024 | Ucrânia

Data: 28/10/2024

Horário: 13:00

Local: Cinesystem Frei Caneca 1

sr

Dirigido por Lea Hartlaub

Competição Novos Diretores – 103 min. | Cor | 2024 | Alemanha

Data: 28/10/2024

Horário: 13:00

Local: Cinesystem Frei Caneca 4

Filhos do Mangue

Dirigido por Eliane Caffé

Mostra Brasil – 107 min. | Cor | 2024 | Brasil

Data: 28/10/2024

Horário: 13:00

Local: Cinesystem Frei Caneca 6

O Palhaço de Cara Limpa

Dirigido por Camilo Cavalcante

Mostra Brasil – 80 min. | Cor | 2024 | Brasil

Data: 28/10/2024

Horário: 13:30

Local: Reserva Cultural - Sala 2

Julie Permanece em Silêncio

Dirigido por Leonardo van Dijl

Competição Novos Diretores – 100 min. | Cor | 2024 | Bélgica, Suécia

Data: 28/10/2024

Horário: 13:30

Local: Espaço Augusta Anexo 4

O Pardal na Chaminé

Dirigido por Ramon Zürcher

Perspectiva Internacional – 117 min. | Cor | 2024 | Suíça

Data: 28/10/2024

Horário: 13:30

Local: Cinesystem Frei Caneca 2

Amizade

Dirigido por Cao Guimaraes

Mostra Brasil – 85 min. | Cor/P&B | 2024 | Brasil

Data: 28/10/2024

Horário: 13:30

Local: Espaço Augusta Sala 2

Trilogia Silenciosa

Dirigido por Juho Kuosmanen

Perspectiva Internacional – 59 min. | P&B | 2024 | Finlândia

Data: 28/10/2024

Horário: 13:45

Local: Cinesystem Frei Caneca 5

Um Pouco Estrangeira

Dirigido por Svitlana Lishchynska

Competição Novos Diretores – 90 min. | Cor/P&B | 2024 | Ucrânia, Alemanha, Suécia

Data: 28/10/2024

Horário: 14:00

Local: Kinoplex Itaim Sala 1

The Erl-King

Dirigido por Goran Radovanović

Perspectiva Internacional – 97 min. | Cor | 2024 | Sérvia, Bulgária

Data: 28/10/2024

Horário: 14:00

Local: Espaço Augusta Sala 1

Boong

Dirigido por Lakshmipriya Devi

1ª Mostrinha – 93 min. | Cor | 2024 | Índia

Data: 28/10/2024

Horário: 14:00

Local: Cinemateca Espaço Petrobrás

A Herança

Dirigido por João Cândido Zacharias

Mostra Brasil – 80 min. | Cor | 2024 | Brasil

Data: 28/10/2024

Horário: 14:00

Local: Cinemateca Sala Grande Otelo

A Morte Virá

Dirigido por Christoph Hochhäusler

Perspectiva Internacional – 101 min. | Cor | 2024 | Alemanha, Luxemburgo, Bélgica

Data: 28/10/2024

Horário: 14:30

Local: Cinesystem Frei Caneca 3

Levados pelas Marés

Dirigido por Jia Zhangke

Perspectiva Internacional – 111 min. | Cor | 2024 | China

Data: 28/10/2024

Horário: 14:30

Local: Reserva Cultural - Sala 1

Mi Bestia

Dirigido por Camila Beltrán

Competição Novos Diretores – 85 min. | Cor | 2024 | Colômbia, França

Data: 28/10/2024

Horário: 15:00

Local: Cinesystem Frei Caneca 5

Michel Gondry – Faça Você Mesmo!

Dirigido por François Nemeta

Perspectiva Internacional – 80 min. | Cor | 2023 | França

Data: 28/10/2024

Horário: 15:00

Local: Cinesesc

Trilha dos Fantasmas

Dirigido por Jonathan Millet

Competição Novos Diretores – 106 min. | Cor | 2024 | França, Alemanha, Bélgica

Data: 28/10/2024

Horário: 15:00

Local: Cinesystem Frei Caneca 1

Aqueles Dias

Dirigido por Hélio Goldsztejn, Beto Marquez

Apresentação Especial – 127 min. | Cor | 2024 | Brasil

Data: 28/10/2024

Horário: 15:00

Local: Cinesystem Frei Caneca 6

Brizola – Anotações para uma História

Dirigido por Silvio Tendler

Mostra Brasil – 131 min. | Cor/P&B | 2024 | Brasil

Data: 28/10/2024

Horário: 15:00

Local: Cinemateca - Sala Oscarito

O Rancho da Goiabada, ou Pois É meu Camarada, Fácil, Fácil Não É a Vida

Dirigido por Guilherme Martins

Mostra Brasil – 72 min. | Cor | 2024 | Brasil

Data: 28/10/2024

Horário: 15:00

Local: Cinesystem Frei Caneca 4

Para Lota

Dirigido por Bruno Safadi, Ricardo Pretti

Mostra Brasil – 85 min. | Cor | 2024 | Brasil

Data: 28/10/2024

Horário: 15:10

Local: Espaço Augusta Sala 2

Os Vislumbres

Dirigido por Pilar Palomero

Perspectiva Internacional – 100 min. | Cor | 2024 | Espanha

Data: 28/10/2024

Horário: 15:10

Local: Reserva Cultural - Sala 2

A Lista

Dirigido por Hana Makhmalbaf

Perspectiva Internacional – 65 min. | Cor | 2023 | Irã, Afeganistão, Reino Unido

Data: 28/10/2024

Horário: 15:20

Local: Espaço Augusta Anexo 4

Pele de Vidro

Dirigido por Denise Zmekhol

Mostra Brasil – 90 min. | Cor/P&B | 2023 | Brasil, EUA

Data: 28/10/2024

Horário: 15:40

Local: Cinemateca Sala Grande Otelo

Zafari

Dirigido por Mariana Rondón

Perspectiva Internacional – 100 min. | Cor | 2024 | Peru, Brasil, México, França, Chile, República Dominicana, Venezuela

Data: 28/10/2024

Horário: 15:40

Local: Cinesystem Frei Caneca 2

Um Homem em Estado... Interessante

Dirigido por Jacques Demy

Retrospectiva – 96 min. | Cor | 1973 | França, Itália

Data: 28/10/2024

Horário: 15:50

Local: Espaço Augusta Sala 1

Flathead

Dirigido por Jaydon Martin

Competição Novos Diretores – 89 min. | Cor/P&B | 2024 | Austrália

Data: 28/10/2024

Horário: 16:00

Local: Cine Satyros Bijou

O Covarde

Dirigido por Satyajit Ray

Foco Índia – 70 min. | P&B | 1965 | Índia

Data: 28/10/2024

Horário: 16:00

Local: Cinemateca Espaço Petrobrás

O Serviço de Entregas da Kiki

Dirigido por Hayao Miyazaki

1ª Mostrinha – 103 min. | Cor | 1989 | Japão

Data: 28/10/2024

Horário: 16:00

Local: Kinoplex Itaim Sala 1

Um Pássaro Azul

Dirigido por Ariel Rotter

Perspectiva Internacional – 98 min. | Cor | 2023 | Argentina, Uruguai

Data: 28/10/2024

Horário: 16:20

Local: Cinesystem Frei Caneca 3

Um Dia Antes de Todos os Outros

Dirigido por Fernanda Bond, Valentina Homem

Mostra Brasil – 73 min. | Cor | 2024 | Brasil

Data: 28/10/2024

Horário: 16:30

Local: Cinesystem Frei Caneca 4

A Piscina de Estímulos

Dirigido por The Neurocultures Collective, Steven Eastwood

Perspectiva Internacional – 67 min. | Cor | 2024 | Reino Unido

Data: 28/10/2024

Horário: 16:40

Local: Espaço Augusta Anexo 4

Crickets, It’s Your Turn

Dirigido por Olga Korotko

Competição Novos Diretores – 105 min. | Cor | 2024 | França, Cazaquistão

Data: 28/10/2024

Horário: 16:40

Local: Cinesystem Frei Caneca 5

Permanência em Lugar Nenhum

Dirigido por Tsai Ming-Liang

Perspectiva Internacional – 79 min. | Cor | 2024 | Taiwan, EUA

Data: 28/10/2024

Horário: 16:50

Local: Cinesesc

A Última Banda de Rock

Dirigido por Lírio Ferreira

Mostra Brasil – 120 min. | Cor | 2024 | Brasil

Data: 28/10/2024

Horário: 16:50

Local: Reserva Cultural - Sala 1

Alma Negra, do Quilombo ao Baile

Dirigido por Flavio Frederico

Mostra Brasil – 104 min. | Cor | 2024 | Brasil

Data: 28/10/2024

Horário: 17:00

Local: Espaço Augusta Sala 2

The Line

Dirigido por Ethan Berger

Perspectiva Internacional – 100 min. | Cor | 2023 | EUA

Data: 28/10/2024

Horário: 17:00

Local: Cinesystem Frei Caneca 1

Rocinante

Dirigido por Baran Gündüzalp

Competição Novos Diretores – 103 min. | Cor | 2023 | Turquia

Data: 28/10/2024

Horário: 17:10

Local: Reserva Cultural - Sala 2

Estrangeiro

Dirigido por Zhengfan Yang

Perspectiva Internacional – 113 min. | Cor | 2024 | EUA, China, Holanda, Noruega, França

Data: 28/10/2024

Horário: 17:30

Local: Cinemateca - Sala Oscarito

De Hilde, com Amor

Dirigido por Andreas Dresen

Perspectiva Internacional – 124 min. | Cor | 2024 | Alemanha

Data: 28/10/2024

Horário: 17:30

Local: Cinesystem Frei Caneca 2

O Planeta Silencioso

Dirigido por Jeffrey St. Jules

Perspectiva Internacional – 95 min. | Cor | 2024 | Canadá

Data: 28/10/2024

Horário: 17:30

Local: Cinesystem Frei Caneca 6

Também Somos Irmãos

Dirigido por José Carlos Burle

Apresentação Especial – 85 min. | P&B | 1949 | Brasil

Data: 28/10/2024

Horário: 17:30

Local: Cinemateca Sala Grande Otelo

Um Homem Diferente

Dirigido por Aaron Schimberg

Perspectiva Internacional – 112 min. | Cor | 2024 | EUA

Data: 28/10/2024

Horário: 17:30

Local: Cinemateca Espaço Petrobrás

Idade da Pedra

Dirigido por Renan Rovida

Mostra Brasil – 70 min. | Cor | 2024 | Brasil

Data: 28/10/2024

Horário: 17:50

Local: Espaço Augusta Sala 1

Uma Terra em Chamas

Dirigido por Mona Convert

Competição Novos Diretores – 70 min. | Cor | 2024 | França, Portugal

Data: 28/10/2024

Horário: 18:00

Local: Cinesystem Frei Caneca 4

A Vida É uma Cadela

Dirigido por Xavier Seron

Competição Novos Diretores – 88 min. | P&B | 2023 | Bélgica, França

Data: 28/10/2024

Horário: 18:00

Local: Cine Satyros Bijou

O Catador de Sonhos

Dirigido por Suman Ghosh

Foco Índia – 83 min. | Cor | 2023 | Índia

Data: 28/10/2024

Horário: 18:10

Local: Espaço Augusta Anexo 4

September Disse

Dirigido por Ariane Labed

Competição Novos Diretores – 100 min. | Cor | 2024 | Irlanda, Reino Unido, Alemanha

Data: 28/10/2024

Horário: 18:10

Local: Cinesystem Frei Caneca 3

Ágora

Dirigido por Ala Eddine Slim

Perspectiva Internacional – 102 min. | Cor | 2024 | Tunísia, França, Arábia Saudita

Data: 28/10/2024

Horário: 18:15

Local: Kinoplex Itaim Sala 1

La Parra

Dirigido por Alberto Gracia

Perspectiva Internacional – 90 min. | Cor | 2024 | Espanha

Data: 28/10/2024

Horário: 18:40

Local: Cinesystem Frei Caneca 5

Fogo do Vento

Dirigido por Marta Mateus

Competição Novos Diretores – 72 min. | Cor | 2024 | Portugal, Suíça, França

Data: 28/10/2024

Horário: 18:40

Local: Cinesesc

Barba Ensopada de Sangue

Dirigido por Aly Muritiba

Mostra Brasil – 108 min. | Cor | 2024 | Brasil

Data: 28/10/2024

Horário: 18:50

Local: Cinesystem Frei Caneca 1

Gaucho Gaucho

Dirigido por Michael Dweck, Gregory Kershaw

Perspectiva Internacional – 85 min. | P&B | 2024 | EUA, Argentina

Data: 28/10/2024

Horário: 19:00

Local: Cinesystem Morumbi Sala 8

Um É Pouco, Dois É Bom

Dirigido por Odilon Lopez

Apresentação Especial – 94 min. | Cor | 1970 | Brasil

Data: 28/10/2024

Horário: 19:00

Local: Cinemateca Sala Grande Otelo

O Banho do Diabo

Dirigido por Veronika Franz, Severin Fiala

Perspectiva Internacional – 121 min. | Cor | 2024 | Áustria, Alemanha

Data: 28/10/2024

Horário: 19:10

Local: Reserva Cultural - Sala 1

78 Dias

Dirigido por Emilija Gašić

Competição Novos Diretores – 82 min. | Cor | 2024 | Sérvia

Data: 28/10/2024

Horário: 19:10

Local: Espaço Augusta Sala 2

Vittoria

Dirigido por Alessandro Cassigoli, Casey Kauffman

Perspectiva Internacional – 85 min. | Cor | 2024 | Itália

Data: 28/10/2024

Horário: 19:10

Local: Reserva Cultural - Sala 2

Se Me Permite

Dirigido por Marco Bellocchio

Apresentação Especial – 19 min. | Cor | 2021 | Itália

Data: 28/10/2024

Horário: 19:10

Local: Reserva Cultural - Sala 2

Se Me Permite – Capítulo II

Dirigido por Marco Bellocchio

Apresentação Especial – 30 min. | Cor | 2024 | Itália

Data: 28/10/2024

Horário: 19:10

Local: Reserva Cultural - Sala 2

Capitães de Abril

Dirigido por Maria de Medeiros

Apresentação Especial – 124 min. | Cor | 2000 | Portugal

Data: 28/10/2024

Horário: 19:15

Local: Cinesystem Frei Caneca 6

Through the Graves the Wind Is Blowing

Dirigido por Travis Wilkerson

Perspectiva Internacional – 84 min. | Cor/P&B | 2024 | EUA

Data: 28/10/2024

Horário: 19:20

Local: Cinesystem Frei Caneca 4

Eephus

Dirigido por Carson Lund

Competição Novos Diretores – 88 min. | Cor | 2024 | EUA, França

Data: 28/10/2024

Horário: 19:20

Local: Espaço Augusta Sala 1

Os Quatro da Candelária

Dirigido por Luis Lomenha, Márcia Faria

Apresentação Especial – 98 min. | Cor | 2024 | Brasil

Data: 28/10/2024

Horário: 19:40

Local: Cinemateca Espaço Petrobrás

The Great Phuket

Dirigido por Liu Yaonan

Competição Novos Diretores – 97 min. | Cor | 2024 | Hong Kong, China, França, Alemanha, Bélgica

Data: 28/10/2024

Horário: 19:45

Local: Espaço Augusta Anexo 4

Oito Cartões-Postais da Utopia

Dirigido por Radu Jude, Christian Ferencz-Flatz

Perspectiva Internacional – 71 min. | Cor/P&B | 2024 | Romênia

Data: 28/10/2024

Horário: 19:50

Local: Cinesystem Frei Caneca 2

Os Pequenos Amores

Dirigido por Celia Rico Clavellino

Competição Novos Diretores – 95 min. | Cor | 2023 | Espanha, França

Data: 28/10/2024

Horário: 20:00

Local: Cine Satyros Bijou

A Savana e a Montanha

Dirigido por Paulo Carneiro

Perspectiva Internacional – 77 min. | Cor | 2024 | Portugal, Uruguai

Data: 28/10/2024

Horário: 20:00

Local: Cinesystem Frei Caneca 3

Inverno sem Fim

Dirigido por Nikolai Larionov

Competição Novos Diretores – 70 min. | Cor | 2024 | Rússia

Data: 28/10/2024

Horário: 20:20

Local: Cinesystem Frei Caneca 5

Basileia

Dirigido por Isabella Torre

Competição Novos Diretores – 90 min. | Cor | 2024 | Itália, Suécia

Data: 28/10/2024

Horário: 20:30

Local: Kinoplex Itaim Sala 1

Continente

Dirigido por Davi Pretto

Mostra Brasil – 115 min. | Cor | 2024 | Brasil, França, Argentina

Data: 28/10/2024

Horário: 20:40

Local: Cinesesc

Lidando com os Mortos

Dirigido por Thea Hvistendahl

Competição Novos Diretores – 97 min. | Cor | 2024 | Noruega

Data: 28/10/2024

Horário: 20:50

Local: Cinesystem Frei Caneca 1

Esta Minha Vida

Dirigido por Sophie Fillières

Perspectiva Internacional – 99 min. | Cor | 2024 | França

Data: 28/10/2024

Horário: 20:50

Local: Espaço Augusta Sala 2

Demba

Dirigido por Mamadou Dia

Perspectiva Internacional – 116 min. | Cor | 2024 | Senegal, Alemanha, Catar

Data: 28/10/2024

Horário: 21:00

Local: Cinesystem Frei Caneca 4

O Homem Magnético

Dirigido por Gust Van den Berghe

Perspectiva Internacional – 90 min. | Cor | 2023 | Bélgica, Luxemburgo, Holanda

Data: 28/10/2024

Horário: 21:00

Local: Cinesystem Morumbi Sala 8

Paul e Paulette Tomam um Banho

Dirigido por Jethro Massey

Competição Novos Diretores – 109 min. | Cor | 2024 | Reino Unido

Data: 28/10/2024

Horário: 21:15

Local: Cinesystem Frei Caneca 2

A Queda do Céu

Dirigido por Eryk Rocha, Gabriela Carneiro da Cunha

Mostra Brasil – 108 min. | Cor/P&B | 2024 | Brasil, Itália, França

Data: 28/10/2024

Horário: 21:20

Local: Espaço Augusta Sala 1

Horizonte

Dirigido por César Augusto Acevedo

Competição Novos Diretores – 125 min. | Cor | 2024 | Colômbia, França, Luxemburgo, Chile, Alemanha

Data: 28/10/2024

Horário: 21:30

Local: Cinemateca Sala Grande Otelo

Malês

Dirigido por Antonio Pitanga

Mostra Brasil – 113 min. | Cor | 2024 | Brasil

Data: 28/10/2024

Horário: 21:40

Local: Reserva Cultural - Sala 1

Flores da Ucrânia

Dirigido por Adelina Borets

Perspectiva Internacional – 70 min. | Cor | 2024 | Ucrânia, Polônia

Data: 28/10/2024

Horário: 21:40

Local: Espaço Augusta Anexo 4

Marco, A Verdade Inventada

Dirigido por Aitor Arregi, Jon Garaño

Perspectiva Internacional – 101 min. | Cor | 2024 | Espanha

Data: 28/10/2024

Horário: 21:40

Local: Cinesystem Frei Caneca 6

Dormir de Olhos Abertos

Dirigido por Nele Wohlatz

Mostra Brasil – 97 min. | Cor | 2024 | Brasil, Taiwan, Argentina, Alemanha

Data: 28/10/2024

Horário: 21:45

Local: Reserva Cultural - Sala 2

Diários do Líbano

Dirigido por Myriam El Hajj

Competição Novos Diretores – 110 min. | Cor | 2024 | Líbano, França, Arábia Saudita, Catar

Data: 28/10/2024

Horário: 21:50

Local: Cinesystem Frei Caneca 5

Hanami

Dirigido por Denise Fernandes

Competição Novos Diretores – 96 min. | Cor | 2024 | Suíça, Portugal, Cabo Verde

Data: 28/10/2024

Horário: 21:50

Local: Cinesystem Frei Caneca 3

Saturday Night – A Noite que Mudou a Comédia

Dirigido por Jason Reitman

Perspectiva Internacional – 109 min. | Cor | 2024 | EUA

Data: 28/10/2024

Horário: 22:10

Local: Cinemateca Espaço Petrobrás

Veja a programação completa da 48ª Mostra de São Paulo

Você pode acessar a programação completa no site oficial do evento.

Até quando vai a Mostra de Cinema de São Paulo?

A 48ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo acontece entre os dias 17 e 30 de outubro de 2024.

Quanto custam os ingressos da 48ª Mostra de Cinema de São Paulo?

Os valores dos ingressos avulsos variam conforme o dia da semana. Estarão disponíveis para compra 4 dias antes de cada sessão pelo app do evento e pelo site da Velox. No dia da sessão, uma pequena cota estará disponível para compra diretamente na bilheteria do cinema.

Segundas, terças, quartas e quintas: R$ 24,00 (inteira) | R$ 12,00 (meia)

Sextas, sábados e domingos: R$ 30,00 (inteira) | R$ 15,00 (meia)

É possível também comprar pacotes com 40 ingressos, pacotes especiais vespertinos ou a credencial permanente integral:

Permanente Especial (para sessões de segunda a sexta até as 17h55, inclusive —não contempla fins de semana nem sessões noturnas): R$ 150,00



Pacote de 40 ingressos: R$ 410,00

Permanente Integral (todos os dias e qualquer horário): R$ 600,00

Algumas sessões e atividades específicas podem ter entrada gratuita ou preços reduzidos para estudantes e idosos.

Onde comprar ingressos para a Mostra de Cinema de São Paulo?

Os ingressos estarão à venda pelo site da Velox e nas bilheterias físicas dos cinemas participantes. É recomendável adquirir as entradas com antecedência, já que as sessões costumam ter grande procura, especialmente para os filmes premiados e estreias internacionais.

*Este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial para organização da programação do evento e organização da lista. A escolha dos filmes é realizada pela repórter humana que assina essa matéria.