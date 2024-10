Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre drama e ação, filmes e séries este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Apple TV+, estreia da série Passado com Billy Crystal como Eli, um psiquiatra infantil. Já na Netflix, três estreias, incluindo a série dramática australiana Territory.

Passado (Apple TV+)

A série Passado traz Billy Crystal como Eli, um psiquiatra infantil que, depois de perder sua esposa Lynn (Judith Light), encontra um menino, Noah (Jacobi Jupe), que parece ter uma conexão assombrosa com seu passado. Enquanto Eli tenta ajudar Noah, eles aprofundam seu vínculo misterioso.

Falando a Real (Apple TV+)

Estreia da segunda temporada de Falando a Real, que acompanha Jimmy (Jason Segel), um terapeuta em luto que começa a quebrar as regras e dizer aos pacientes exatamente o que pensa. Ignorando seu treinamento e ética, ele acaba promovendo grandes e tumultuadas mudanças na vida das pessoas... incluindo na sua própria.

Territory (Netflix)

Quando a maior fazenda de gado do mundo fica sem uma liderança definida, os conflitos entre gerações ameaçam destruir a família Lawson. Percebendo que essa grande dinastia está em declínio, as facções mais poderosas da região, que incluem barões do gado rivais, gângsteres do deserto, anciãos indígenas e mineiros bilionários, se preparam para tomar o controle.

A Última Noite em Tremor (Netflix)

Não Se Mexa (Netflix)

Uma mulher em luto se isola nos confins de uma floresta para tentar encontrar paz, até conhecer um estranho que a injeta com uma substância paralisante. Enquanto a injeção vai gradualmente agindo em seu corpo, ela precisa correr, se esconder e lutar pela própria vida antes que seu sistema nervoso entre em colapso.