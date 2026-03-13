A tecnologia de R$ 30 mil que Cristiano Ronaldo usa para tratar lesão

Cristiano Ronaldo pode ter 41 anos, mas continua tratando o próprio corpo como um laboratório de alta performance. Para lidar com uma lesão muscular na coxa direita, o atacante do Al-Nassr recorreu a um equipamento de recuperação que custa cerca de R$ 30 mil.

Tratamento inovador — e caro

O português sofreu o problema físico durante uma partida do Campeonato Saudita e precisou iniciar um tratamento intensivo para tentar voltar o quanto antes. A recuperação está sendo conduzida em Madri, na Espanha, onde ele trabalha com especialistas enquanto monitora a evolução da lesão.

🇵🇹 Cristiano Ronaldo is aiming to join Portugal’s training camp at the end of March as he speeds up his recovery from injury using personal equipment. 🗞️ (A Bola) pic.twitter.com/oJJiRQo54u — Cristiano Ronaldo News (@CRonaldoNews) March 12, 2026

A aposta da vez é uma tecnologia de recuperação muscular usada por atletas de elite. O equipamento integra o sistema Cryo Sport, vendido pela marca AVACR7. A empresa nasceu de uma parceria entre a Advanced Recovery for Athletes e o próprio Cristiano Ronaldo, que entrou como investidor no projeto criado pelo empresário brasileiro Rodrigo Santana em 2022.

O tratamento consiste em aplicar pressão e estímulos específicos nas pernas para melhorar a circulação, ajudar na drenagem linfática e acelerar o processo de regeneração muscular. Em tese, menos inflamação e recuperação mais rápida, com estimativas de até quatro semanas.

A tecnologia virou praticamente rotina no esporte de alto nível. A ideia é reduzir o desgaste provocado por treinos e jogos, além de acelerar a cicatrização de fibras musculares danificadas. Para um atleta que vive de explosão física, qualquer ganho de tempo na recuperação faz diferença.

Preparação para a Copa

No caso de Cristiano Ronaldo, o relógio também pesa. Portugal tem compromissos internacionais no fim de março e a presença do camisa 7 ainda é incerta. Por isso, a corrida contra o tempo virou prioridade total no departamento médico.