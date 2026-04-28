Não é só o sal: veja o que também aumenta o risco de hipertensão

Por décadas, reduzir o consumo de sal foi tratado como a principal medida preventiva. E, de fato, o excesso de sódio continua sendo um fator relevante, já que pode causar retenção de líquidos e aumentar o volume de sangue nas artérias, elevando a pressão.

Mas o próprio Ministério da Saúde alerta que o problema pode ser mais complexo. A hipertensão pode estar ligada a um conjunto de fatores, incluindo alimentação desequilibrada, sedentarismo, excesso de peso e alterações metabólicas.

A doença muitas vezes está associada a um processo de inflamação silenciosa no organismo, resultado de hábitos diários pouco saudáveis. Nesse cenário, a pressão alta passa a ser um sinal de que algo não vai bem no metabolismo como um todo.

O perigo dos ultraprocessados

Um ponto que chama atenção é a origem do sódio na dieta. Diferente do que muitos pensam, a maior parte do consumo não vem do sal adicionado na comida, mas sim de alimentos ultraprocessados.

Produtos como embutidos, macarrão instantâneo, salgadinhos, refeições prontas e enlatados concentram grandes quantidades de sódio, o que dificulta o controle da ingestão no dia a dia.

Hábitos que pesam na balança

Além da alimentação, outros comportamentos influenciam diretamente o risco de hipertensão. A falta de atividade física, o ganho de peso e o estilo de vida sedentário aparecem entre os principais fatores associados à doença.

Esses elementos contribuem para desequilíbrios no organismo que, ao longo do tempo, impactam o funcionamento dos vasos sanguíneos e favorecem o aumento da pressão arterial.

Como prevenir

Reduzir o consumo de ultraprocessados, manter uma alimentação equilibrada, reduzir o consumo de álcool e o tabagismo, praticar exercícios físicos e controlar o peso são medidas essenciais para prevenir a hipertensão.

Em outras palavras, cortar o sal ajuda, mas não resolve sozinho. A pressão alta é resultado de um estilo de vida inteiro — e é justamente aí que mora a principal mudança.

Como medir a pressão corretamente?

Medir a pressão arterial em casa pode ajudar no acompanhamento da saúde, mas alguns cuidados fazem toda a diferença para evitar resultados imprecisos. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, o ideal é seguir um pequeno ritual antes e durante a medição.

Antes de tudo, é importante estar em repouso. Evite café, cigarro, álcool ou atividade física por pelo menos 30 minutos. Sente-se em um ambiente tranquilo, com as costas apoiadas e os pés no chão, e descanse por cerca de cinco minutos antes de iniciar.

Na hora de medir, mantenha o braço apoiado na altura do coração e evite falar ou se mexer. A braçadeira deve estar ajustada corretamente, sem ficar folgada ou apertada demais, e posicionada diretamente sobre a pele, não sobre a roupa.

Outro ponto importante é repetir a medição. O recomendado é fazer duas ou três leituras, com intervalo de um a dois minutos entre elas, e considerar a média dos valores.