Fallout: tudo sobre a 2ª temporada, que estreou ontem

Fallout: nova temporada será exibida semanalmente até 4 de fevereiro (Amazon Prime Video/Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 10h15.
A série pós-apocalíptica Fallout, sucesso global da Amazon Prime Video baseada na famosa franquia de videogames, está de volta com sua segunda temporada, prometendo ampliar ainda mais o universo devastado pelo holocausto nuclear e aprofundar as histórias dos personagens principais.
O primeiro episódio da segunda temporada de Fallout estreou nesta terça-feira, 16. Diferente da primeira temporada, lançada em um bloco só, a nova leva de episódios será transmitida semanalmente, com um total de oito capítulos previstos até 4 de fevereiro de 2026.
A trama da segunda temporada continua imediatamente após os eventos que encerraram a primeira, levando os sobreviventes para além do deserto do Mojave e em direção à lendária cidade de New Vegas, um dos cenários mais icônicos da franquia de jogos.
O conflito entre sobreviventes de abrigos nucleares tecnológicos e os perigos implacáveis da superfície continua no centro da narrativa, com Lucy MacLean em busca de seu pai e outras figuras importantes enfrentando desafios que misturam sobrevivência, política e moralidade em um mundo fragmentado pela guerra.
O elenco principal retorna quase completo, com os personagens queridos e enigmáticos que conquistaram o público na primeira temporada:
Ella Purnell como Lucy MacLean
Aaron Moten como Maximus
Walton Goggins como The Ghoul
Kyle MacLachlan, como Hank MacLean
Moisés Arias como Norm MacLean
Frances Turner como Barb Howard
Além deles, a nova temporada traz novos rostos e talentos ao universo da série:
A adaptação para TV continua fiel ao espírito dos jogos: um mundo retrofuturista marcado por contradições sociais e humor ácido, ao mesmo tempo em que desenvolve novos elementos narrativos para a televisão.
A segunda temporada deve explorar temas ainda mais densos, incluindo o papel de corporações tecnocráticas no apocalipse e tensões entre facções rivais no ermo radioativo, embora mantendo nuances de humor e sátira presentes na obra original.
A produção já foi renovada para uma terceira temporada, sinalizando a confiança da Amazon no potencial do universo que mistura drama, ação e crítica social em um cenário pós-nuclear.