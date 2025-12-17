Fallout: tudo sobre a 2ª temporada, que estreou ontem

A série pós-apocalíptica Fallout, sucesso global da Amazon Prime Video baseada na famosa franquia de videogames, está de volta com sua segunda temporada, prometendo ampliar ainda mais o universo devastado pelo holocausto nuclear e aprofundar as histórias dos personagens principais.

O primeiro episódio da segunda temporada de Fallout estreou nesta terça-feira, 16. Diferente da primeira temporada, lançada em um bloco só, a nova leva de episódios será transmitida semanalmente, com um total de oito capítulos previstos até 4 de fevereiro de 2026.

Chegada em New Vegas

A trama da segunda temporada continua imediatamente após os eventos que encerraram a primeira, levando os sobreviventes para além do deserto do Mojave e em direção à lendária cidade de New Vegas, um dos cenários mais icônicos da franquia de jogos.

O conflito entre sobreviventes de abrigos nucleares tecnológicos e os perigos implacáveis da superfície continua no centro da narrativa, com Lucy MacLean em busca de seu pai e outras figuras importantes enfrentando desafios que misturam sobrevivência, política e moralidade em um mundo fragmentado pela guerra.

Novidades no elenco

O elenco principal retorna quase completo, com os personagens queridos e enigmáticos que conquistaram o público na primeira temporada:

Ella Purnell como Lucy MacLean

Aaron Moten como Maximus

Walton Goggins como The Ghoul

Kyle MacLachlan , como Hank MacLean

Moisés Arias como Norm MacLean

Frances Turner como Barb Howard

Além deles, a nova temporada traz novos rostos e talentos ao universo da série:

Justin Theroux entra como Robert House, personagem lendário da mitologia Fallout — retratado de forma mais ativa e expansiva do que nos jogos, com uma introdução tensa e memorável no primeiro episódio.

entra como Robert House, personagem lendário da mitologia — retratado de forma mais ativa e expansiva do que nos jogos, com uma introdução tensa e memorável no primeiro episódio. Macaulay Culkin e Kumail Nanjiani também se juntam ao elenco, prometendo trazer novas dinâmicas e conflitos à narrativa.

Fiel ao jogo

A adaptação para TV continua fiel ao espírito dos jogos: um mundo retrofuturista marcado por contradições sociais e humor ácido, ao mesmo tempo em que desenvolve novos elementos narrativos para a televisão.

A segunda temporada deve explorar temas ainda mais densos, incluindo o papel de corporações tecnocráticas no apocalipse e tensões entre facções rivais no ermo radioativo, embora mantendo nuances de humor e sátira presentes na obra original.

Futuro da franquia

A produção já foi renovada para uma terceira temporada, sinalizando a confiança da Amazon no potencial do universo que mistura drama, ação e crítica social em um cenário pós-nuclear.