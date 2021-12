Xingar muito no Twitter: Número de palavrões nas redes aumentou em 2021

Estar mais irritado em 2021 não é novidade para ninguém. Pelo menos é o que as redes sociais mostram. Seja com o famoso meme "E fora dos stories, você tá bem?" até os tuítes de pessoas relatando que gritaram com o microondas, a falta de paciência e o estresse parecem generalizados em diferentes plataformas -- o que pode ser reflexo da saúde mental dos brasileiros, que piorou na pandemia. Isso se refletiu também na comunicação: a Storyful, uma empresa de inteligência focada em mídias sociais, apontou ao WSJ que a quantidade de palavrões e xingamentos aumentou significativamente este ano.

Com o monitoramento focado nos palavrões em inglês, a empresa afirma que as menções às palavras fuck, shit e asshole aumentaram 41% de janeiro a novembro de 2021 em comparação ao ano inteiro de 2019 no Facebook, além de subirem 27% no Twitter na mesma comparação.

Para Richard Stephens, psicólogo na Keele University entrevistado pelo WSJ, o fato pode estar relacionado a um mecanismo cerebral que associa o uso de palavras como essas ao alívio de dores, como mostrou um estudo realizado por ele há dois anos. Além disso, os xingamentos podem ser uma tentativa de aproximação com outras pessoas, especialmente no contexto atual, em que todas as regras de convívio social tiveram de ser modificadas.

Além disso, há a necessidade de pertencer: em um artigo sobre isolamento social, a Associação Americana de Psicologia indica que o isolamento social pode trazer riscos à saúde, como desenvolver hábito de fumar 15 cigarros por dia ou alcoolismo. Fora isso, o estudo mostra ainda que a solidão e o isolamento social são duas vezes mais danosos à saúde física e mental do que a obesidade.

Globalmente falando, o aumento também pode estar relacionado a mais pessoas online. Um estudo da consultoria Kantar, com dados de mais de 25.000 pessoas em 30 mercados entre os dias 14 e 24 de março de 2020, indicou que Facebook, WhatsApp e Instagram tiveram um crescimento de cerca de 40% na base de usuários.

Isso não significa que as plataformas não estejam atentas. O Twitter iniciou em 2020 o teste de uma ferramenta que gera notificações aos usuários quando utilizam linguagem ofensiva e que já tenha aparecido em outros tuítes excluídos pela rede social. É uma política similar à do Instagram, que também anunciou no ano passado uma política semelhante com foco em reduzir comentários ofensivos.