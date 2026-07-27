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'A Odisseia' ultrapassa US$ 639 milhões e segue rumo ao bilhão nas bilheterias

Épico arrecadou US$ 87 milhões na América do Norte, soma US$ 639,6 milhões no mundo e registra a melhor sustentação comercial da carreira do diretor

'A Odisseia': queda de apenas 30% em relação à estreia coloca o filme entre os maiores fenômenos recentes das bilheterias (Universal/Divulgação)

'A Odisseia': queda de apenas 30% em relação à estreia coloca o filme entre os maiores fenômenos recentes das bilheterias (Universal/Divulgação)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 27 de julho de 2026 às 10h18.

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Christopher Nolan alcançou mais um marco nas bilheterias. "A Odisseia" registrou o maior segundo fim de semana da carreira do cineasta, arrecadou US$ 87 milhões na América do Norte e manteve um ritmo que coloca o longa entre os principais candidatos a ultrapassar US$ 1 bilhão em receita mundial.

Queda pequena impulsiona desempenho histórico

Antes mesmo de alcançar sua terceira semana em cartaz, "A Odisseia" já demonstra uma sustentação rara nas bilheterias. O longa registrou queda de apenas 30% em relação à estreia de US$ 123,5 milhões, um desempenho muito acima do padrão para produções que ultrapassam a marca de US$ 100 milhões no primeiro fim de semana, que costumam recuar cerca de 50% ou mais.

O resultado ganha ainda mais relevância por se tratar de um filme com classificação indicativa para maiores de 18 anos, fator que reduz o público potencial. Com esse desempenho, "A Odisseia" alcançou a segunda maior arrecadação de um segundo fim de semana entre filmes para maiores de idade na história dos Estados Unidos. O único título à frente é "Deadpool & Wolverine" (2024), da Disney, que arrecadou US$ 96 milhões em seu segundo fim de semana após estrear com US$ 221 milhões.

IMAX segue como motor da arrecadação

Grande parte desse desempenho vem das salas premium. Filmado inteiramente com câmeras IMAX, o longa já acumula US$ 140 milhões em bilheteria nesse formato, tornando-se o segundo filme mais rápido da história da empresa a superar a marca de US$ 100 milhões, atrás apenas de "Vingadores: Ultimato" (2019).

Somente no segundo fim de semana, o IMAX respondeu por US$ 38 milhões da arrecadação global, estabelecendo um novo recorde para a tecnologia nesse período de exibição.

Mercados seguem aquecidos

Após duas semanas em cartaz, a adaptação de Christopher Nolan para o poema épico de Homero já acumula US$ 286,4 milhões nas bilheterias da América do Norte e US$ 639,6 milhões em todo o mundo. O longa é estrelado por Matt Damon no papel de Odisseu, o lendário rei de Ítaca e protagonista da obra clássica.

Caminho aberto para novos recordes

O próximo grande desafio será enfrentar a chegada de "Homem-Aranha: Um Novo Dia", estrelado por Tom Holland e Zendaya, que estreia na próxima semana e deve disputar o público das salas premium. Ainda assim, segundo a Variety, analistas projetam que "A Odisseia" seguirá com uma trajetória forte e tem boas chances de ultrapassar a marca de US$ 1 bilhão em bilheteria mundial.

"'A Odisseia' deixou de ser um grande sucesso de bilheteria para se tornar um evento cultural global”, afirma Richard Gelfond, CEO da IMAX à Variety. “Nossos resultados indicam que o público do mundo todo fará fila para assistir a este filme único em IMAX por semanas, senão meses."

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