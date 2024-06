Museu expõe obras de Picasso no banheiro feminino após decisão judicial; entenda

Um museu na Austrália transferiu obras de Pablo Picasso para um banheiro feminino, em resposta a uma queixa de discriminação apresentada por um visitante homem que não pôde entrar em uma exposição onde as obras estavam anteriormente expostas. Duas pinturas e um desenho de Picasso faziam parte da instalação "Ladies Lounge", criada pela artista e curadora Kirsha Kaechele, no Museu de Arte Antiga e Moderna da Tasmânia (MONA). A instalação, inaugurada em dezembro de 2020, era destinada exclusivamente às mulheres. As informações são do The Independent.

Descrita pelo museu como um “espaço extremamente luxuoso”, a obra oferecia às mulheres um ambiente onde podiam desfrutar de “petiscos decadentes, bebidas refinadas e outros prazeres femininos”, servidos por um mordomo, enquanto apreciavam a arte em uma sala decorada com veludo verde. No entanto, o MONA foi obrigado a parar de recusar a entrada de "pessoas que não se identificam como mulheres" após o Tribunal Civil e Administrativo da Tasmânia decidir, em abril, que a exposição violava a Lei Antidiscriminação de 1998 da Austrália.

Kaechele declarou ao tribunal que a exclusão dos homens fazia parte da arte — proporcionando-lhes uma amostra da discriminação e exclusão que muitas mulheres enfrentaram ao longo da história. Na segunda-feira, 24, Kaechele postou no Instagram um vídeo e imagens das obras relocadas, destacando que o banheiro feminino também era uma novidade para o museu. Ela incentivou "todas as mulheres" a aproveitarem a nova exposição.

Desafio à lei

Jason Lau, um visitante de New South Wales, foi impedido de entrar na exposição "Ladies Lounge" em 1º de abril de 2023. Lau, que pagou a taxa de entrada de R$ 80, alegou ter sido vítima de discriminação de gênero.

Após a decisão judicial, Kaechele afirmou que desafiaria a decisão na Suprema Corte do estado e ofereceu várias possibilidades para reviver o conceito do "Ladies Lounge". Entre as ideias, ela considerou encontrar brechas na Seção 27 da Lei Antidiscriminação, que lista exceções para quando a discriminação de gênero seria permitida. Enquanto isso, a sala foi fechada para evitar a abertura para homens.

Kaechele discutiu possíveis formas de reabrir o "Ladies Lounge" como uma igreja, escola, banheiro e outras possibilidades em uma sessão de perguntas e respostas publicada no site do museu.