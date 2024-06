Will Smith vai estrear música inédita em premiação; veja quando

Will Smith, vencedor de quatro Grammys, vai estrear uma nova música original no BET Awards 2024, que acontece no domingo, 30 de junho. A informação foi divulgada pela BET em comunicado na última segunda-feira (24). As informações são da Variety.

A carreira musical de Smith começou antes de ele se tornar conhecido como ator na série "Um Maluco no Pedaço", nos anos 90, onde ele também cantou a famosa música tema. O ator de "Aladdin" já lançou um novo single, "Light Em Up", em parceria com Sean Paul, para o filme "Bad Boys: Ride Or Die", no qual Smith é uma das estrelas. Ele ganhou fama na música como parte da dupla com DJ Jazzy Jeff, que também participou de "Um Maluco no Pedaço".

Apelidado de "a maior noite da cultura", o show também contará com performances de Victoria Monet, Lauryn Hill, GloRilla, Tyla e Shaboozey. Drake lidera os indicados ao BET Awards, com sete indicações no total

De volta ao hip-hop

Recentemente, Smith tem revisitado suas raízes no hip-hop. Em abril, ele surpreendeu os participantes do Coachella ao se juntar ao cantor J Balvin no palco para performar sua música de 1997 "Men In Black", que também faz parte de uma franquia de filmes estrelada por Smith.

Em dezembro, ele se apresentou no “A Grammy Salute to 50 Years of Hip-Hop” com DJ Jazzy Jeff. “Eu e Jeff tivemos que tirar as correntes e camisas antigas do armário para essa”, disse Smith na descrição de seu post no YouTube na época. Ele também afirmou: “Compartilhar o palco para celebrar 50 anos de Hip-Hop com alguns dos maiores ícones da música foi simplesmente INCRÍVEL! Definitivamente, um momento que nunca vou esquecer”, em publicação no Instagram.

O que é o BET Awards?

O BET Awards é uma premiação anual organizada pelo canal Black Entertainment Television (BET) para celebrar artistas afro-americanos e outras minorias nas áreas de música, atuação, esportes e outras formas de entretenimento. Criado em 2001, o evento busca reconhecer as conquistas e contribuições culturais desses artistas, destacando seu impacto na cultura pop. A cerimônia é conhecida por suas performances ao vivo memoráveis e momentos marcantes, consolidando-se como um dos eventos mais esperados no calendário do entretenimento.