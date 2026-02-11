Esporte

Manchester City X Fulham: que horas e onde assistir ao jogo da Premier League

Partida entre Manchester City X Fulham desta quarta-feira é válida pela Premier League 2025/26

Manchester City: clube do norte do Reino Unido enfrenta o Fulham hoje ( Mark Thompson /Getty Images)

Manchester City: clube do norte do Reino Unido enfrenta o Fulham hoje ( Mark Thompson /Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 12h48.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

Manchester City e Fulham se enfrentam nesta quarta-feira, 11, no Estádio Etihad, em Manchester, pela 26ª rodada da Premier League 2025/26.

A equipe de Pep Guardiola está seis pontos atrás do Arsenal, líder do Campeonato Inglês. Já o Fulham está tentando se aproximar da zona de classificação às competições continentais.

Caso vença, o Manchester diminuirá essa diferença para três pontos.

Na última rodada, o Manchester City venceu o Liverpool e o Fulham perdeu para o Manchester United.

Possíveis escalações

Manchester City

Donnarumma; Matheus Nunes, Khusanov (Rúben Dias), Guéhi e Aït-Nouri; Rodri, O'Reilly e Bernardo Silva; Semenyo, Haaland e Marmoush.

Técnico: Pep Guardiola.

Fulham

Leno; Castagne, Andersen, Cuenca e Sessegnon; Iwobi, Berge, Harry Wilson, Chukwueze e Smith Rowe (Rodrigo Muniz); Raúl Jiménez.

Técnico: Marco Silva.

Que horas assistir ao jogo Manchester City X Fulham?

A partida acontece às 16h30 (horário de Brasília), no Reino Unido.

Onde assistir ao jogo Manchester City X Fulham?

A transmissão será feita pela ESPN e pelo Disney+.

Acompanhe tudo sobre:FutebolFutebol europeu

Mais de Esporte

Olimpíadas de Inverno 2026: Brasil estreia no Snowboard hoje; veja horário

Brasil x Peru: onde e quando assistir jogo do Sul-Americano Feminino Sub-20

João Fonseca no ATP de Buenos Aires: horário e onde assistir

Mirassol x Cruzeiro: onde assistir e horário do jogo pelo Brasileirão

Mais na Exame

Mercados

Além da Barbie: Mattel dobra aposta em 'Uno' para celulares com aquisição

Pop

Quantos shows a Shakira já fez no Brasil?

Future of Money

ETFs de bitcoin ampliam recuperação com US$ 145 milhões

Negócios

Além do Carnaval: como o Camarote Nº1 virou um negócio de R$ 80 milhões