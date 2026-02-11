Manchester City X Fulham: que horas e onde assistir ao jogo da Premier League

Manchester City: clube do norte do Reino Unido enfrenta o Fulham hoje ( Mark Thompson /Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 12h48.
Manchester City e Fulham se enfrentam nesta quarta-feira, 11, no Estádio Etihad, em Manchester, pela 26ª rodada da Premier League 2025/26.
A equipe de Pep Guardiola está seis pontos atrás do Arsenal, líder do Campeonato Inglês. Já o Fulham está tentando se aproximar da zona de classificação às competições continentais.
Caso vença, o Manchester diminuirá essa diferença para três pontos.
Na última rodada, o Manchester City venceu o Liverpool e o Fulham perdeu para o Manchester United.
Donnarumma; Matheus Nunes, Khusanov (Rúben Dias), Guéhi e Aït-Nouri; Rodri, O'Reilly e Bernardo Silva; Semenyo, Haaland e Marmoush.
Técnico: Pep Guardiola.
Leno; Castagne, Andersen, Cuenca e Sessegnon; Iwobi, Berge, Harry Wilson, Chukwueze e Smith Rowe (Rodrigo Muniz); Raúl Jiménez.
Técnico: Marco Silva.
A partida acontece às 16h30 (horário de Brasília), no Reino Unido.
A transmissão será feita pela ESPN e pelo Disney+.