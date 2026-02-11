Manchester City X Fulham: que horas e onde assistir ao jogo da Premier League

Manchester City e Fulham se enfrentam nesta quarta-feira, 11, no Estádio Etihad, em Manchester, pela 26ª rodada da Premier League 2025/26.

A equipe de Pep Guardiola está seis pontos atrás do Arsenal, líder do Campeonato Inglês. Já o Fulham está tentando se aproximar da zona de classificação às competições continentais.

Caso vença, o Manchester diminuirá essa diferença para três pontos.

Na última rodada, o Manchester City venceu o Liverpool e o Fulham perdeu para o Manchester United.

Possíveis escalações

Manchester City Donnarumma; Matheus Nunes, Khusanov (Rúben Dias), Guéhi e Aït-Nouri; Rodri, O'Reilly e Bernardo Silva; Semenyo, Haaland e Marmoush. Técnico: Pep Guardiola.