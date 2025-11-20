Mulher acha sapato de grife por US$ 5 em brechó, e vídeo viraliza

Sapato Jimmy Choo: mulher de 24 anos ficou surpresa com "achado" em loja (Ramin Talaie/Bloomberg)
Redatora
Publicado em 20 de novembro de 2025 às 12h47.
Uma mulher de 24 anos moradora de Savannah, na Geórgia, viralizou no TikTok após encontrar um par de sapatos Jimmy Choo por apenas US$ 5 em um brechó de Atlanta.
O vídeo, que ultrapassou 500 mil visualizações, mostra o momento em que a jovem se surpreende ao perceber que o preço estava muito abaixo do valor de mercado da peça.
Os sapatos da marca Jimmy Choo costumam custar mais de US$ 800, o que levou a jovem a acreditar que “alguém tinha cometido um erro” na precificação do brechó.
Ela contou à Newsweek que estava na loja 2W, um brechó em formato de galpão, quando viu o par de sapatos. Segundo a mulher, o "achado" foi inesperado, especialmente por causa da dificuldade de encontrar calçados do próprio tamanho, 35/36.
A jovem relatou que comentava com uma amiga sobre a dificuldade para achar sapatos quando percebeu a peça na prateleira. Ela disse que ficou surpresa ao ver o preço e confirmou que comprou o par imediatamente, mesmo sem ter ocasião definida para usá-lo.
No vídeo publicado, ela mostra o momento em que experimenta os sapatos e anda pela loja.
@savinsavga & the fact they fit perfectly #thriftfinds #vintage #haul ♬ Take My Breath Away (Love Theme from "Top Gun") - Berlin
A gravação gerou dezenas de comentários. Usuários relataram surpresa da descoberta e destacaram a raridade de encontrar peças de grife por um valor tão baixo. Alguns afirmaram que comprariam o produto mesmo que não fosse do próprio tamanho.
O caso não é isolado. No início do ano, outra consumidora relatou ter encontrado uma blusa de tricô da JW Anderson, avaliada em mais de US$ 900, por apenas £10 (US$ 13).
No Canadá, uma cliente comprou uma bolsa Coach autêntica por menos de US$ 15 em uma loja de segunda mão.