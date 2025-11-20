Mulher acha sapato de grife por US$ 5 em brechó, e vídeo viraliza

Uma mulher de 24 anos moradora de Savannah, na Geórgia, viralizou no TikTok após encontrar um par de sapatos Jimmy Choo por apenas US$ 5 em um brechó de Atlanta.

O vídeo, que ultrapassou 500 mil visualizações, mostra o momento em que a jovem se surpreende ao perceber que o preço estava muito abaixo do valor de mercado da peça.

Os sapatos da marca Jimmy Choo costumam custar mais de US$ 800, o que levou a jovem a acreditar que “alguém tinha cometido um erro” na precificação do brechó.

Ela contou à Newsweek que estava na loja 2W, um brechó em formato de galpão, quando viu o par de sapatos. Segundo a mulher, o "achado" foi inesperado, especialmente por causa da dificuldade de encontrar calçados do próprio tamanho, 35/36.

Reação do público

A jovem relatou que comentava com uma amiga sobre a dificuldade para achar sapatos quando percebeu a peça na prateleira. Ela disse que ficou surpresa ao ver o preço e confirmou que comprou o par imediatamente, mesmo sem ter ocasião definida para usá-lo.

No vídeo publicado, ela mostra o momento em que experimenta os sapatos e anda pela loja.



A gravação gerou dezenas de comentários. Usuários relataram surpresa da descoberta e destacaram a raridade de encontrar peças de grife por um valor tão baixo. Alguns afirmaram que comprariam o produto mesmo que não fosse do próprio tamanho.

O caso não é isolado. No início do ano, outra consumidora relatou ter encontrado uma blusa de tricô da JW Anderson, avaliada em mais de US$ 900, por apenas £10 (US$ 13).

No Canadá, uma cliente comprou uma bolsa Coach autêntica por menos de US$ 15 em uma loja de segunda mão.