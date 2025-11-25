Tudo sobre o TikTok Awards 2025: indicados, votação e shows confirmados

O TikTok divulgou os indicados, as atrações e o formato de votação do TikTok Awards 2025. A cerimônia será realizada em 11 de dezembro, com transmissão ao vivo no perfil do TikTok Brasil. O prêmio terá 11 categorias e votação aberta até 9 de dezembro, exceto “Criador do Ano” e “Vídeo do Ano”, que seguem abertas até a noite do evento.

“O TikTok Awards é uma forma poderosa de dar visibilidade às pessoas que criam conteúdo com qualidade, constroem comunidades de fãs, se tornam ícones e dão vida à plataforma", diz Eduardo Lorenzi, diretor-geral de Operações do TikTok para a América Latina. "Estamos consolidando cada vez mais o prêmio como um dos momentos mais importantes para materializar o vínculo entre o público e os criadores de conteúdo.”

Apresentadores e atrações

Lázaro Ramos, Thalita Meneguim e Gabb serão os mestres de cerimônia. O palco também reunirá Camila Pudim, Arthur Viana, Bela Gil, Arthur Paek, Bomtalvão, Camila Fremder, Lucas Veloso, Rafael Santos, Mari Krüger, Pabllo Vittar e Grag Queen.

A programação musical incluirá apresentações de forró, sertanejo e funk, além de encontros inéditos. Léo Foguete e Wesley Safadão cantarão juntos. LK da Escócia, Kew, DJ Duarte, DJ TS, MC GW, Pollini e Ana Laura Lopes farão um set de funk. Gustavo Mioto e Mari Fernandez se apresentarão em dueto. Chefin fará um medley de trap. Pabllo Vittar apresentará uma homenagem a Preta Gil.

Transmissão ao vivo

O público poderá acompanhar o tapete vermelho e a cerimônia. Spartakus, Gabb e Du Curvello comandarão a transmissão ao vivo no @TikTokBrasil. A cobertura inicia às 20h e a premiação às 21h.

A edição de 2025 conta com patrocínio de O Boticário, Uber, Heinz, Lay’s, BYD e KitKat, além do apoio de CVC e Beats.

Confira abaixo todos os indicados ao TikTok Awards 2025:

Criador do ano

• Braune (@braune)

• Brino (@brino)

• Camila Pudim (@camilapudim)

• Eloá Almeida (@eloalmeida8)

• Felca (@felca)

• Lucas Veloso (@veloso.lucas_)

• Luiz Felipe Alves (@euluizfelipealves)

• NextlevelDJ (@nextleveldj)

• Rafaella Tuma (@rafaellatuma)

• Sabryna Bueno (@sabryna.bueno)

Vídeo do Ano

• Andi Ricardo (@andii.ricardo)

• Arthurzinnv (@arthurzinnv)

• Arthur Paek (@arthurpaek)

• Camila Fremder (@cafremder)

• Felipe Voigt (@ruivoigt)

• Gustavo Tubarão (@gustavotubarao)

• Ingrid Ohara (@ingridohara)

• Lactea (@laactea)

• Lucas Rangel (@lucasranngel)

• Vivi Cake (@vivicake.real)

Estrela do Ano

• Fred Bruno (@fred)

• Jaque Carvalho (@jaquecarvalho_08)

• Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

• Selton Mello (@seltonmello)

• Taís Araujo (@taisdeverdade)

#TikTokMeFezAssistir

• Ailton Júnior (@ailtonjvnior)

• Emerson Martins (@emersonbmartins)

• Erik Gabriel Rocha (@ergarotv)

• José Machado (@juzemachado)

• Ju Cassini (@jumcassini)

#TikTokEsportes

• André Scardovelli (@andre_scardovelli)

• Brabo Gordinho (@brabogordinho)

• Fla Bandoni (@flabandoni)

• Futcerto (@futcerto12)

• Matheus Albino (@matheusalbinow)

#AprendaNoTikTok

• Bounty Breaker (@bountybreaker)

• Janaina Bastos (@janainabastosadvocacia)

• João Barbarussa (@opbarbarussa)

• Rodrigo de Lorenzi (@rodrigodelorenzi)

• Tinôco (@tinocandotv)

#TikTokModaEBeleza

• Bruno Castilho (@brunocastilhor)

• Cabeleireiro Calvo (@cabeleireirocalvo)

• Grazy Rodrigues (@with.grazi)

• Gustax (@gustaxoficial)

• Samara Duarte (@bysamaraduarte)

#TikTokReceita

• Bia & Clara (@reviewsporsp)

• Caju (@eusoucajuu)

• Dani Choma (@danichoma)

• Delícias da Eleni (@deliciasdaeleni)

• Ravi Leite (@ravileite)

#TikTokMeFezOuvir

• Cachorrinha de Madame (DJ DUARTE, DJ TS, Mc Gw e Pollini)

• Eu Vou na Sua Casa (Felipe Amorim, Vitão e BIN)

• Mãe Solteira (J. Eskine, MC Davi, MC G15, Dg e Batidão Stronda)

• Melzinho (Talita Mel e Xand Avião)

• Sei Que Tu Me Odeia (Anitta, MC Danny e Hitmaker)

#TikTokLIVEBR

• Black Bolt (@blackbolt_ofc)

• Gabriela Muniz (@agabrielamuniz)

• Hans (@oficialhans)

• Ju Dordenoni (@dordenoniju)

• Kaz (@iamkazz_)

#PorUmMundoMelhor

Esta categoria não possui votação aberta ao público e homenageia aqueles que inspiram a transformação socioambiental por meio dos seus trabalhos e conteúdos.

• Verdes Marias (@verdesmarias)

• Jairo Bouer (@jairobouer)

• Ale Souza (@top_fit_saudaveis)

• Mari Pavan (@agilizalab)

• We'e'ena Tikuna (@weeenatikuna)