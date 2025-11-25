Tudo sobre o TikTok Awards 2025: indicados, votação e shows confirmados

TikTok: Termo viral se espalha entre crianças e adolescentes (Li Hongbo/VCG via Getty Images/Getty Images)
O TikTok divulgou os indicados, as atrações e o formato de votação do TikTok Awards 2025. A cerimônia será realizada em 11 de dezembro, com transmissão ao vivo no perfil do TikTok Brasil. O prêmio terá 11 categorias e votação aberta até 9 de dezembro, exceto “Criador do Ano” e “Vídeo do Ano”, que seguem abertas até a noite do evento.
“O TikTok Awards é uma forma poderosa de dar visibilidade às pessoas que criam conteúdo com qualidade, constroem comunidades de fãs, se tornam ícones e dão vida à plataforma", diz Eduardo Lorenzi, diretor-geral de Operações do TikTok para a América Latina. "Estamos consolidando cada vez mais o prêmio como um dos momentos mais importantes para materializar o vínculo entre o público e os criadores de conteúdo.”
Lázaro Ramos, Thalita Meneguim e Gabb serão os mestres de cerimônia. O palco também reunirá Camila Pudim, Arthur Viana, Bela Gil, Arthur Paek, Bomtalvão, Camila Fremder, Lucas Veloso, Rafael Santos, Mari Krüger, Pabllo Vittar e Grag Queen.
A programação musical incluirá apresentações de forró, sertanejo e funk, além de encontros inéditos. Léo Foguete e Wesley Safadão cantarão juntos. LK da Escócia, Kew, DJ Duarte, DJ TS, MC GW, Pollini e Ana Laura Lopes farão um set de funk. Gustavo Mioto e Mari Fernandez se apresentarão em dueto. Chefin fará um medley de trap. Pabllo Vittar apresentará uma homenagem a Preta Gil.
O público poderá acompanhar o tapete vermelho e a cerimônia. Spartakus, Gabb e Du Curvello comandarão a transmissão ao vivo no @TikTokBrasil. A cobertura inicia às 20h e a premiação às 21h.
A edição de 2025 conta com patrocínio de O Boticário, Uber, Heinz, Lay’s, BYD e KitKat, além do apoio de CVC e Beats.
• Braune (@braune)
• Brino (@brino)
• Camila Pudim (@camilapudim)
• Eloá Almeida (@eloalmeida8)
• Felca (@felca)
• Lucas Veloso (@veloso.lucas_)
• Luiz Felipe Alves (@euluizfelipealves)
• NextlevelDJ (@nextleveldj)
• Rafaella Tuma (@rafaellatuma)
• Sabryna Bueno (@sabryna.bueno)
• Andi Ricardo (@andii.ricardo)
• Arthurzinnv (@arthurzinnv)
• Arthur Paek (@arthurpaek)
• Camila Fremder (@cafremder)
• Felipe Voigt (@ruivoigt)
• Gustavo Tubarão (@gustavotubarao)
• Ingrid Ohara (@ingridohara)
• Lactea (@laactea)
• Lucas Rangel (@lucasranngel)
• Vivi Cake (@vivicake.real)
• Fred Bruno (@fred)
• Jaque Carvalho (@jaquecarvalho_08)
• Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)
• Selton Mello (@seltonmello)
• Taís Araujo (@taisdeverdade)
• Ailton Júnior (@ailtonjvnior)
• Emerson Martins (@emersonbmartins)
• Erik Gabriel Rocha (@ergarotv)
• José Machado (@juzemachado)
• Ju Cassini (@jumcassini)
• André Scardovelli (@andre_scardovelli)
• Brabo Gordinho (@brabogordinho)
• Fla Bandoni (@flabandoni)
• Futcerto (@futcerto12)
• Matheus Albino (@matheusalbinow)
• Bounty Breaker (@bountybreaker)
• Janaina Bastos (@janainabastosadvocacia)
• João Barbarussa (@opbarbarussa)
• Rodrigo de Lorenzi (@rodrigodelorenzi)
• Tinôco (@tinocandotv)
• Bruno Castilho (@brunocastilhor)
• Cabeleireiro Calvo (@cabeleireirocalvo)
• Grazy Rodrigues (@with.grazi)
• Gustax (@gustaxoficial)
• Samara Duarte (@bysamaraduarte)
• Bia & Clara (@reviewsporsp)
• Caju (@eusoucajuu)
• Dani Choma (@danichoma)
• Delícias da Eleni (@deliciasdaeleni)
• Ravi Leite (@ravileite)
• Cachorrinha de Madame (DJ DUARTE, DJ TS, Mc Gw e Pollini)
• Eu Vou na Sua Casa (Felipe Amorim, Vitão e BIN)
• Mãe Solteira (J. Eskine, MC Davi, MC G15, Dg e Batidão Stronda)
• Melzinho (Talita Mel e Xand Avião)
• Sei Que Tu Me Odeia (Anitta, MC Danny e Hitmaker)
• Black Bolt (@blackbolt_ofc)
• Gabriela Muniz (@agabrielamuniz)
• Hans (@oficialhans)
• Ju Dordenoni (@dordenoniju)
• Kaz (@iamkazz_)
Esta categoria não possui votação aberta ao público e homenageia aqueles que inspiram a transformação socioambiental por meio dos seus trabalhos e conteúdos.
• Verdes Marias (@verdesmarias)
• Jairo Bouer (@jairobouer)
• Ale Souza (@top_fit_saudaveis)
• Mari Pavan (@agilizalab)
• We'e'ena Tikuna (@weeenatikuna)