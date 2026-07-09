Petróleo amplia queda apesar da escalada da tensão entre EUA e Irã

Os preços do petróleo inverteram o sinal e passaram a operar em queda nesta quinta-feira, 9, mesmo em meio à nova escalada das tensões entre Estados Unidos e Irã, que voltou a elevar as preocupações com a oferta global da commodity e com a segurança da navegação no Oriente Médio.

No início do dia, os contratos futuros chegaram a subir, ainda repercutindo os ataques dos Estados Unidos ao Irã, que romperam a trégua entre os dois países. Na ocasião, o presidente Donald Trump afirmou que Teerã entrou em contato em busca de um acordo de paz, sem dar detalhes.

Na avaliação de analistas, o recrudescimento do conflito pode atrasar os esforços dos produtores do Golfo Pérsico para ampliar a oferta de petróleo e voltar a pressionar o transporte marítimo pelo Estreito de Ormuz.

Ao longo da manhã, no entanto, o mercado perdeu força e os preços passaram a recuar. Por volta das 14h, o petróleo Brent para setembro, referência global, caía 2,60%, cotado a US$ 75,99 por barril. O movimento era acompanhado pelo WTI para agosto, que recuava 2,37%, para US$ 71,82 por barril.

Petróleo cai mesmo em meio à escalada das tensões no Oriente Médio

A queda ocorre apesar do aumento das incertezas no Oriente Médio. Mais cedo, dados de rastreamento marítimo mostraram que o tráfego de petroleiros pelo Estreito de Ormuz estava praticamente paralisado após a retomada dos ataques americanos ao Irã.

Apenas dois navios haviam cruzado a passagem nas primeiras horas desta quinta-feira, o superpetroleiro Berg 1, que carregou petróleo na ilha iraniana de Kharg, e o navio-tanque de produtos químicos Well Sail, de bandeira das Ilhas Marshall, segundo análise da Kpler apontada pelo jornal Valor Econômico.

Petróleo vinha em alta

Na véspera, os contratos futuros haviam encerrado em alta, impulsionados justamente pelo aumento da percepção de risco na região. Ao longo do pregão, porém, os preços perderam parte do fôlego depois que Donald Trump afirmou que Israel e Irã buscavam um cessar-fogo imediato.

Horas depois, as Forças Armadas dos dois países anunciaram o fim das operações militares iniciadas na noite anterior.

Mesmo assim, o mercado permaneceu cauteloso diante do histórico de descumprimento de acordos de cessar-fogo desde o início do conflito. Além dos confrontos entre Israel e Irã, os bombardeios israelenses no Líbano continuam, enquanto os houthis do Iêmen afirmaram que pretendem proibir a navegação marítima israelense no Mar Vermelho, ampliando os desafios para o transporte global de petróleo na região.

O petróleo Brent com entrega para agosto encerrou em alta de 1,25%, cotado a US$ 94,25 por barril, na Intercontinental Exchange (ICE). O WTI com vencimento em julho subiu 0,84%, cotado a US$ 91,30 por barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex).

Apesar da volatilidade dos últimos dias, os preços da commodity seguem abaixo dos picos registrados desde o início da guerra.