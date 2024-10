Mostra Internacional de Cinema de SP: 10 filmes imperdíveis para ver nesta quinta-feira, 24

Nesta quinta-feira, 24 de outubro, a 48ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo continua sua maratona, repleta de produções diversas de várias partes do mundo. Com mais de 400 títulos vindos de 82 países, o evento é uma oportunidade única para os amantes do cinema explorarem filmes premiados, documentários impactantes e obras de diretores emergentes.

O festival conta com exibições de títulos que se destacaram nos festivais de Cannes, Berlim, Veneza e outros. As sessões ocorrem em 29 cinemas da cidade, com ingressos a partir de R$ 15 (meia-entrada).

Diariamente, a EXAME seleciona 10 filmes para você assistir na Mostra de São Paulo. Mais abaixo, confira a programação completa do dia, incluindo o nome do título, horário da sessão e local. Informações detalhadas sobre cada filme estão disponíveis no site oficial do evento.

10 filmes para assistir nesta quinta-feira, 24, na Mostra de Cinema de SP

Enterre Seus Mortos

País de origem: Brasil

Horário da sessão: 15:40, Cinesystem Frei Caneca 2

Sinopse: Na pequena cidade de Abalurdes, Edgar Wilson recolhe animais mortos nas estradas enquanto enfrenta o desejo de escapar de sua realidade ao lado de Nete, sua chefe e parceira. Um presságio de apocalipse se aproxima. Exibido no Festival de Londres.

Dahomey

País de origem: Senegal, Benim, França

Horário da sessão: 17:00, Cinesystem Frei Caneca 3

Sinopse: Em 2021, 26 artefatos saqueados do Reino do Daomé retornam ao Benim após anos em Paris, provocando debates sobre a reconstrução da nação na ausência de suas relíquias. Vencedor do Urso de Ouro no Festival de Berlim.

No Other Land

País de origem: Palestina, Noruega

Horário da sessão: 17:40, Cinemateca Espaço Petrobrás

Sinopse: O ativista palestino Basel Adra documenta a expulsão de sua comunidade por forças israelenses, formando um vínculo complexo com Yuval, um jornalista israelense. Vencedor do prêmio de melhor documentário e do prêmio do público na seção Panorama do Festival de Berlim.

Tudo Que Imaginamos Como Luz

País de origem: França, Índia, Holanda, Luxemburgo

Horário da sessão: 19:00, Circuito Spcine - CFC Cidade Tiradentes

Sinopse: Em Mumbai, a rotina de Prabha, uma enfermeira, muda após um presente inesperado do ex-marido, levando a uma jornada de desejos e redescobertas. Vencedor do Grande Prêmio do Júri no Festival de Cannes.

Vermiglio

País de origem: Itália, França, Bélgica

Horário da sessão: 19:50, Cinesystem Frei Caneca 2

Sinopse: Durante a Segunda Guerra Mundial, um desertor muda a vida de uma família nos Alpes italianos. A relação entre Pietro e Lúcia, a filha mais velha do professor local, desencadeia consequências inesperadas. Vencedor do Grande Prêmio do Júri no Festival de Veneza.

Baby

País de origem: Brasil, França, Holanda

Horário da sessão: 20:00, Cinemateca Espaço Petrobrás

Sinopse: Wellington, 18 anos, busca recomeçar após sair de um centro de detenção juvenil em São Paulo. Ele encontra Ronaldo, um homem maduro que o ajuda a sobreviver nas ruas, levando a uma relação conflituosa. Vencedor do prêmio de ator em ascensão para Ricardo Teodoro no Festival de Cannes.

Depois da Guerra

País de origem: Dinamarca, Kosovo, Finlândia, Suécia

Horário da sessão: 20:20, Instituto Moreira Salles - Paulista

Sinopse: Em Pristina, crianças sobrevivem ao pós-guerra no Kosovo de 1999, vendendo amendoins e cigarros. Ao longo de 15 anos, suas histórias se tornam um testemunho da luta pela sobrevivência e esperança. Exibido no Festival de Berlim.

Barba Ensopada de Sangue

País de origem: Brasil

Horário da sessão: 20:20, Cinesesc

Sinopse: Após a morte do pai, Gabriel vai à praia da Armação em busca de suas origens, descobrindo segredos familiares enterrados e uma trama misteriosa envolvendo seu avô.

Kasa Branca

País de origem: Brasil

Horário da sessão: 21:45, Espaço Augusta Sala 1

Sinopse: Dé, um adolescente da periferia do Rio de Janeiro, enfrenta desafios enquanto cuida da avó com Alzheimer. Ele e seus amigos tentam aproveitar os últimos dias da idosa.

Retrato de um Certo Oriente

País de origem: Brasil, Itália

Horário da sessão: 21:50, Cinesystem Frei Caneca 1

Sinopse: Em 1949, dois irmãos libaneses buscam refúgio no Brasil em meio a um romance proibido e tensões religiosas. Abordando memória e preconceito, o filme destaca a saga de imigrantes no norte do Brasil. Exibido no Festival de Roterdã

Veja a programação completa da Mostra de São Paulo nesta quinta-feira, 24

Filhos

Data: 24/10/2024

Horário: 13:00

Local: Cinesystem Frei Caneca 1

Respiração Fria

Data: 24/10/2024

Horário: 13:00

Local: Cinesystem Frei Caneca 4

78 Dias

Data: 24/10/2024

Horário: 13:00

Local: Cinesystem Frei Caneca 6

Joqtau

Data: 24/10/2024

Horário: 13:00

Local: Cinesystem Frei Caneca 3

Olhos Negros

Data: 24/10/2024

Horário: 13:00

Local: Reserva Cultural - Sala 1

Sujo

Data: 24/10/2024

Horário: 13:30

Local: Espaço Augusta Sala 2

Madeleine em Paris

Data: 24/10/2024

Horário: 13:30

Local: Espaço Augusta Anexo 4

A Prisioneira de Bordeaux

Data: 24/10/2024

Horário: 13:30

Local: Cinesystem Frei Caneca 2

Cartas da Sicília

Data: 24/10/2024

Horário: 13:30

Local: Reserva Cultural - Sala 2

Delírio

Data: 24/10/2024

Horário: 13:45

Local: Cinesystem Frei Caneca 5

Oito Cartões-Postais da Utopia

Data: 24/10/2024

Horário: 14:00

Local: Cinemateca Espaço Petrobrás

Através do Fluxo

Data: 24/10/2024

Horário: 14:00

Local: Espaço Augusta Sala 1

Antídoto

Data: 24/10/2024

Horário: 14:00

Local: Kinoplex Itaim Sala 1

A Garota Adamante

Data: 24/10/2024

Horário: 14:00

Local: Circuito Spcine Olido

Dispersora de Amantes

Data: 24/10/2024

Horário: 14:00

Local: Instituto Moreira Salles - Paulista

Vivendo em Excesso

Data: 24/10/2024

Horário: 14:40

Local: Cinesystem Frei Caneca 6

Fantosmia

Data: 24/10/2024

Horário: 14:45

Local: Cinesystem Frei Caneca 4

Trilha dos Fantasmas

Data: 24/10/2024

Horário: 14:45

Local: Cinesystem Frei Caneca 3

A Filha do Meu Pai

Data: 24/10/2024

Horário: 15:00

Local: Cine Satyros Bijou

Eu, Maryam, as Crianças e as Outras 26 Pessoas

Data: 24/10/2024

Horário: 15:00

Local: Circuito Spcine Lima Barreto - CCSP

Betânia

Data: 24/10/2024

Horário: 15:00

Local: Cinesystem Frei Caneca 1

O Navio Branco

Data: 24/10/2024

Horário: 15:00

Local: Circuito Spcine Paulo Emilio - CCSP

O Covarde

Data: 24/10/2024

Horário: 15:00

Local: Cinesesc

Fiebre

Data: 24/10/2024

Horário: 15:00

Locais: Circuito Spcine CEU (São Miguel, CFC Cidade Tiradentes, CEU Butantã, CEU Três Lagos, CEU Caminho do Mar, CEU Taipas)

Nayola

Data: 24/10/2024

Horário: 15:00

Local: Circuito Spcine - CFC Cidade Tiradentes

Ondas

Data: 24/10/2024

Horário: 15:10

Local: Espaço Augusta Anexo 4

O Pior Homem de Londres

Data: 24/10/2024

Horário: 15:10

Local: Cinesystem Frei Caneca 5

O Invencível

Data: 24/10/2024

Horário: 15:40

Local: Reserva Cultural - Sala 1

Enterre Seus Mortos

Data: 24/10/2024

Horário: 15:40

Local: Cinesystem Frei Caneca 2

Quando a Luz Arrebenta

Data: 24/10/2024

Horário: 15:45

Local: Cinemateca Espaço Petrobrás

A Raposa e a Lebre Salvam a Floresta

Data: 24/10/2024

Horário: 15:50

Local: Espaço Augusta Sala 2

Ocupa SP

Data: 24/10/2024

Horário: 16:00

Local: Reserva Cultural - Sala 2

Mãe Mara

Data: 24/10/2024

Horário: 16:00

Local: Circuito Spcine Olido

Stella. Vítima e Culpada

Data: 24/10/2024

Horário: 16:00

Local: Kinoplex Itaim Sala 1

O Apicultor

Data: 24/10/2024

Horário: 16:00

Local: Instituto Moreira Salles - Paulista

O que Queríamos Ser

Data: 24/10/2024

Horário: 16:10

Local: Cinesystem Frei Caneca 6

Adam Muda Lentamente

Data: 24/10/2024

Horário: 16:10

Local: Espaço Augusta Sala 1; Circuito Spcine CEU (Butantã, Três Lagos, São Miguel, Caminho do Mar) às 17:00

Tempo de Ser Forte

Data: 24/10/2024

Horário: 16:40

Local: Cine Satyros Bijou

Não Sou Eu / Alegoria Urbana

Data: 24/10/2024

Horário: 16:45

Local: Cinesesc

Dahomey

Data: 24/10/2024

Horário: 17:00

Local: Cinesystem Frei Caneca 3

Os Tons Maiores

Data: 24/10/2024

Horário: 17:00

Local: Circuito Spcine Paulo Emilio - CCSP

Nada em Seu Lugar

Data: 24/10/2024

Horário: 17:00

Local: Circuito Spcine Lima Barreto - CCSP

De Hilde, com Amor

Data: 24/10/2024

Horário: 17:15

Local: Espaço Augusta Sala 2

Vittoria / Se Me Permite / Se Me Permite – Capítulo II

Data: 24/10/2024

Horário: 17:20

Local: Cinesystem Frei Caneca 1

Segunda Chance

Data: 24/10/2024

Horário: 17:40

Local: Cinesystem Frei Caneca 5

No Other Land

Data: 24/10/2024

Horário: 17:40

Local: Cinemateca Espaço Petrobrás

Kalak

Data: 24/10/2024

Horário: 17:40

Local: Espaço Augusta Anexo 4

Michel Gondry – Faça Você Mesmo!

Data: 24/10/2024

Horário: 17:50

Local: Reserva Cultural - Sala 2

Eephus

Data: 24/10/2024

Horário: 17:50

Local: Reserva Cultural - Sala 1

Os Apartamentos

Data: 24/10/2024

Horário: 18:00

Local: Circuito Spcine Olido

Topo

Data: 24/10/2024

Horário: 18:00

Local: Cinesystem Frei Caneca 6

Os Vislumbres

Data: 24/10/2024

Horário: 18:00

Local: Espaço Augusta Sala 1

Agarra-me Forte

Data: 24/10/2024

Horário: 18:10

Local: Cinesystem Frei Caneca 2

Holy Cow

Data: 24/10/2024

Horário: 18:20

Local: Cinesesc

Abril, Verde, Amarelo

Data: 24/10/2024

Horário: 18:30

Local: Instituto Moreira Salles - Paulista

Happy Holidays

Data: 24/10/2024

Horário: 18:30

Local: Kinoplex Itaim Sala 1

Afogamento Seco

Data: 24/10/2024

Horário: 18:45

Local: Cinesystem Frei Caneca 3

E, em Direção a Becos Felizes

Data: 24/10/2024

Horário: 18:45

Local: Cine Satyros Bijou

Ernest Cole: Achados e Perdidos

Data: 24/10/2024

Horário: 19:00

Local: Cinesystem Morumbi Sala 8

A Borda dos Sonhos

Data: 24/10/2024

Horário: 19:00

Local: Circuito Spcine Paulo Emilio - CCSP

Tudo Que Imaginamos Como Luz

Data: 24/10/2024

Horário: 19:00

Local: Circuito Spcine - CFC Cidade Tiradentes

Alma Negra, do Quilombo ao Baile

Data: 24/10/2024

Horário: 19:00

Locais: Circuito Spcine CEU (Taipas, Butantã, Três Lagos, São Miguel, Caminho do Mar)

La Parra

Data: 24/10/2024

Horário: 19:00

Local: Circuito Spcine Lima Barreto - CCSP

A Testemunha

Data: 24/10/2024

Horário: 19:15

Local: Cinesystem Frei Caneca 4

Em Retiro

Data: 24/10/2024

Horário: 19:30

Local: Cineclube Cortina

A Cozinha

Data: 24/10/2024

Horário: 19:30

Local: Reserva Cultural - Sala 2

Rock Bottom

Data: 24/10/2024

Horário: 19:40

Local: Cinesystem Frei Caneca 5

Naangal

Data: 24/10/2024

Horário: 19:40

Local: Cinesystem Frei Caneca 6

Um Homem em Estado... Interessante

Data: 24/10/2024

Horário: 19:40

Local: Espaço Augusta Sala 2

Vermiglio

Data: 24/10/2024

Horário: 19:50

Local: Cinesystem Frei Caneca 2

An Almost Christmas Story

Data: 24/10/2024

Horário: 19:50

Local: Reserva Cultural - Sala 1

Misericórdia

Data: 24/10/2024

Horário: 19:50

Local: Cinesystem Frei Caneca 1

Véspera de Natal em Miller’s Point

Data: 24/10/2024

Horário: 19:50

Local: Reserva Cultural - Sala 1

O Cheiro do Leite Queimado

Data: 24/10/2024

Horário: 20:00

Local: Espaço Augusta Anexo 4

Memórias de um Caracol

Data: 24/10/2024

Horário: 20:00

Local: Espaço Augusta Sala 1

A Casa das Estações

Data: 24/10/2024

Horário: 20:00

Local: Cinemateca - Sala Oscarito

Baby

Data: 24/10/2024

Horário: 20:00

Local: Cinemateca Espaço Petrobrás

Vira-lata

Data: 24/10/2024

Horário: 20:15

Local: Cine Satyros Bijou

Depois da Guerra

Data: 24/10/2024

Horário: 20:20

Local: Instituto Moreira Salles - Paulista

Barba Ensopada de Sangue

Data: 24/10/2024

Horário: 20:20

Local: Cinesesc

Super Feliz para Sempre

Data: 24/10/2024

Horário: 20:30

Local: Cinesystem Frei Caneca 3

Os Malditos

Data: 24/10/2024

Horário: 21:00

Local: Kinoplex Itaim Sala 1

Árvores que Eu Me Lembro

Data: 24/10/2024

Horário: 21:00

Local: Cineclube Cortina

Ponyo – Uma Amizade que Veio do Mar

Data: 24/10/2024

Horário: 21:00

Local: Cinesystem Morumbi Sala 8

Até que Eu Voe

Data: 24/10/2024

Horário: 21:20

Local: Cinesystem Frei Caneca 5

O Herói

Data: 24/10/2024

Horário: 21:30

Local: Cinesystem Frei Caneca 4

Lispectorante

Data: 24/10/2024

Horário: 21:30

Local: Espaço Augusta Sala 2

Kasa Branca

Data: 24/10/2024

Horário: 21:45

Local: Espaço Augusta Sala 1

Retrato de um Certo Oriente

Data: 24/10/2024

Horário: 21:50

Local: Cinesystem Frei Caneca 1

O Agrônomo

Data: 24/10/2024

Horário: 21:50

Local: Espaço Augusta Anexo 4

Todo Mundo (Ainda) Tem Problemas Sexuais

Data: 24/10/2024

Horário: 22:10

Local: Cinesystem Frei Caneca 2

Um Dia Antes de Todos os Outros

Data: 24/10/2024

Horário: 22:10

Local: Reserva Cultural - Sala 2

Espermageddon

Data: 24/10/2024

Horário: 22:20

Local: Cinemateca Espaço Petrobrás

Que Deus Esteja com Eles

Data: 24/10/2024

Horário: 22:20

Local: Cinemateca - Sala Oscarito

Aqui as Crianças Não Brincam Juntas

Data: 24/10/2024

Horário: 22:20

Local: Cinesystem Frei Caneca 3

Veja a programação completa da 48ª Mostra de São Paulo

Você pode acessar a programação completa no site oficial do evento.

Até quando vai a Mostra de Cinema de São Paulo?

A 48ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo acontece entre os dias 17 e 30 de outubro de 2024.

Quanto custam os ingressos da 48ª Mostra de Cinema de São Paulo?

Os valores dos ingressos avulsos variam conforme o dia da semana. Estarão disponíveis para compra 4 dias antes de cada sessão pelo app do evento e pelo site da Velox. No dia da sessão, uma pequena cota estará disponível para compra diretamente na bilheteria do cinema.

Segundas, terças, quartas e quintas: R$ 24,00 (inteira) | R$ 12,00 (meia)

Sextas, sábados e domingos: R$ 30,00 (inteira) | R$ 15,00 (meia)

É possível também comprar pacotes com 40 ingressos, pacotes especiais vespertinos ou a credencial permanente integral:

Permanente Especial (para sessões de segunda a sexta até as 17h55, inclusive —não contempla fins de semana nem sessões noturnas): R$ 150,00



Pacote de 40 ingressos: R$ 410,00

Permanente Integral (todos os dias e qualquer horário): R$ 600,00

Algumas sessões e atividades específicas podem ter entrada gratuita ou preços reduzidos para estudantes e idosos.

Onde comprar ingressos para a Mostra de Cinema de São Paulo?

Os ingressos estarão à venda pelo site da Velox e nas bilheterias físicas dos cinemas participantes. É recomendável adquirir as entradas com antecedência, já que as sessões costumam ter grande procura, especialmente para os filmes premiados e estreias internacionais.

