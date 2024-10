'A Substância' chega ao streaming na próxima semana

Sensação no Festival de Cannes, o filme A Substância tem estreia marcada no streaming. No dia 31 de outubro, o filme protagonizado por Demi Moore estará disponível na Mubi.

A produção da Working Title Filmes, A Substância é escrita, dirigida, coproduzida e coeditada por Coralie Fargeat (Vingança, Reality+) e traz no elenco Demi Moore (Até o Limite da Honra, Questão de Honra, Proposta Indecente), Margaret Qualley (Era Uma Vez... em Hollywood, Maid, Tipos de Gentileza, Fosse/Verdon) e Dennis Quaid (Longe do Paraíso, Desafio do Destino, O Dia Depois de Amanhã).

Demi Moore entrega a melhor performance de sua carreira como Elisabeth Sparkle, uma ex-atriz de primeira linha que já passou do auge e, de repente, é demitida de seu programa de TV fitness pelo repulsivo executivo-chefe do estúdio, Harvey (Dennis Quaid).

Ela então é atraída pela oportunidade oferecida por uma nova droga misteriosa: A SUBSTÂNCIA. Basta apenas uma injeção e ela renasce - temporariamente - como a deslumbrante e jovem Sue (Margaret Qualley).

A única regra? O tempo precisa ser dividido: exatamente uma semana em um corpo, uma semana no outro. Sem exceções. Um equilíbrio perfeito. O que pode dar errado?

Premiado em Cannes, o filme-sensação de Coralie Fargeat vira a cultura tóxica da beleza do avesso, com uma memorável fábula cuidado-com-o-que-você-deseja.