Produção de petróleo em campo offshore da China supera 2,8 mil toneladas diárias

A China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) anunciou nesta terça-feira, 27, o início da operação plena da primeira fase do cluster petrolífero Kenli 10-2, no sul do Mar de Bohai. Segundo a empresa, a produção diária do campo ultrapassa 2,8 mil toneladas de petróleo bruto e reforça o abastecimento da base de produção offshore de Bohai, considerada a maior da China.

O campo Kenli 10-2 possui reservas geológicas comprovadas superiores a 100 milhões de toneladas de petróleo bruto. O projeto marca a descoberta do primeiro campo petrolífero litológico raso da Bacia da Baía de Bohai com reservas acima desse volume.

A primeira fase do desenvolvimento inclui uma plataforma central de processamento, duas plataformas de cabeça de poço não tripuladas e 79 poços de desenvolvimento. De acordo com a CNOOC, o campo é o primeiro reservatório offshore de petróleo pesado dendrítico da China, caracterizado pela presença de corpos de areia estreitos e sinuosos onde petróleo e gás estão armazenados.

Para explorar as reservas, o projeto adotou um modelo combinado de recuperação a frio e a quente. Segundo a companhia, a estratégia utilizou projetos específicos para poços horizontais rasos de alto deslocamento, poços direcionais profundos e poços de recuperação térmica de petróleo pesado.

A empresa informou que alguns poços registraram deslocamento horizontal superior a 3 mil metros, quase três vezes maior que a profundidade do reservatório. Além disso, a taxa de encontro de reservatórios de petróleo e gás aumentou mais de 30%, de acordo com o Centro de Operações de Engenharia e Tecnologia da CNOOC Tianjin Company.

Ainda segundo a companhia, a melhoria na identificação dos reservatórios permitiu realizar injeção de água e calor de forma direcionada em diferentes camadas de areia. A técnica busca ampliar a recuperação de petróleo em áreas com reservas dispersas, geologia complexa e diferentes níveis de viscosidade do óleo bruto.

A CNOOC também informou que os 33 poços de produção a frio e os 24 poços de produção a quente previstos para o projeto concluíram as operações de partida das bombas. Com isso, a primeira fase do campo Kenli 10-2 entrou oficialmente em operação.

Segundo a Companhia de Operações da Baía de Bohai da CNOOC Tianjin, o projeto deve ampliar o aproveitamento de recursos offshore de petróleo pesado e servir como referência técnica para o desenvolvimento de campos semelhantes na China, além de reforçar o fornecimento doméstico de energia.