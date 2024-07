Morre Jon Landau, de Titanic e Avatar, aos 63 anos

Dia triste para a história do cinema. Neste sábado, 6, morreu o produtor Jon Landau, aos 63 anos, responsável pela produção, ao lado do diretor James Cameron, de "Titanic" e "Avatar". A notícia foi confirmada pelo The Wrap, que esteve em contato com uma fonte próxima à família e confirmou que Landau travava uma batalha contra o câncer.

Peça-chave em três das maiores bilheterias do mundo, o produtor fez história na indústria cinematográfica. Com Cameron, foi agraciado com o Oscar de Melhor Filme em 1998, por "Titanic". O clássico, que completou 25 anos em 2023 e se tornou a quarta maior bilheteria do planeta, com US$ 2,264 bilhões, está entre os três longas que compartilham o topo dos mais premiados da história, com 11 estatuetas.

Além de produzir o clássico filme sobre o navio, Landau também trabalhou diretamente com Cameron na produção dos dois filmes da franquia "Avatar". O primeiro longa, de 2009, está no topo do ranking das maiores bilheterias do mundo, tendo faturado US$ 2,9 bilhões. O título levou três óscares para casa no ano seguinte ao lançamento, nas categorias de Melhor Fotografia, Melhor Direção de Arte e Melhores Efeitos Visuais.

Ao final de 2022, também produziu o segundo longa da franquia, "Avatar: O Caminho da Água" que é até o momento a terceira maior bilheteria da história, com US$ 2,3 bilhões arrecadados. O filme levou o Oscar de 2023 na categoria de Melhores Efeitos Especiais.

Landau esteve presente no Brasil em 2022 para a promoção de "Avatar: O Caminho da Água" na CCXP22, ao lado da atriz Zoë Saldaña. À época, dias antes do lançamento do filme nos cinemas, o produtor ressaltou a experiência de retornar ao universo da franquia no palco. "É uma pressão imensa, mas eu vejo isso de outro jeito, eu vejo como algo eletrizante para trazer algo que vocês nunca viram antes nas telas", comentou ele. "Nós fizemos algo totalmente sem precedentes. É uma experiência nova, eu quero que vocês se sintam em Pandora de novo, com uma nova tecnologia e falando sobre algo que para vocês, brasileiros, é muito importante: família".

