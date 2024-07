Ex-ator mirim Benji Gregory, do seriado 'Alf, o ETeimoso', é encontrado morto aos 46 anos

O ex-ator mirim Benji Gregory, conhecido por seu papel na série de comédia americana "Alf, o ETeimoso", foi encontrado morto dentro de seu carro em um estacionamento no Arizona, nos Estados Unidos.

A informação do óbito foi confirmada pela irmã do ator, Rebecca Gregory, e divulgada pelo site norte-americano TMZ nesta quarta-feira, 10.

Os corpos de Benji e seu cachorro Hans foram localizados pela polícia em 13 de junho. A suspeita é que ele tenha ido ao banco realizar depósitos no dia anterior, acompanhado do cão, e adormecido no carro em seguida. Pessoas próximas acreditam que as mortes tenham sido provocadas por insolação devido ao calor intenso na região. O Instituto Médico Legal de Maricopa ainda não determinou uma causa oficial.

Em entrevista ao TMZ, Rebecca afirmou que seu irmão sofria de depressão, bipolaridade, além de uma perturbação do sono que o mantinha frequentemente acordado durante dias. Em homenagem ao ex-ator, a família sugeriu doações à The Actors Equity Foundation ou à ASPCA, instituições que ele apoiava.

Sucesso na década de 80

Benji ficou famoso por interpretar Brian Tanner em 101 episódios de "Alf, o ETeimoso". Na série, um alienígena se torna membro permanente de uma família americana após cair na garagem da casa onde eles vivem. Os episódios foram ao ar de 1986 a 1990.

Em 2003, Benji se alistou na Marinha dos Estados Unidos, deixando o mundo do entretenimento. Ele concluiu seu serviço militar em 2005, após receber uma dispensa médica honrosa.