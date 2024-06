Morre Donald Sutherland, o Snow de 'Jogos Vorazes', aos 88 anos

O ator canadense Donald Sutherland, conhecido pelo papel de Coriolanus Snow na franquia de “Jogos Vorazes”, morreu nesta quinta-feira, 20, aos 88 anos. Para além do papel na franquia de Francis Lawrence, o ator também fez parte de longas reconhecidos no cinema, como "Orgulho e Preconceito", “MASH,” “Klute” e “Não Olhe Agora”.

Segundo a CAA, ele morreu em Miami, após lutar por anos contra uma doença. Kiefer Sutherland, seu filho e também ator - reconhecido pelo papel na série 24 horas - confirmou a morte em um texto nas redes sociais.

"Com o coração pesado, eu digo a vocês que meu pai, Donald Sutherland, faleceu. Pessoalmente, eu acho que ele foi um dos maiores atores na história do cinema. Ele nunca se deixou intimidar por um papel, seja ele bom, ruim ou feio. Ele amava o que fazia e fez o que amava e nunca se pode pedir mais do que isso. Uma vida bem vivida".

Ao longo de seus 50 anos de carreira, Sutherland foi vencedor do Emmy Awards em 1995, como ator coadjuvante em minissérie ou filme, por Cidadão X -- papel que também rendeu a ele um Globo de Ouro. Em 2002, também levou mais uma estatueta do Globo de Ouro pela interpretação em "Path to War" e, em 2020, conquistou o prêmio do Critics' Choice Awards como melhor ator coadjuvante por "The Undoing".

Em 2018, após ser listado por uma série de críticos e especialistas em cinema como um dos grandes atores de Hollywood que nunca havia recebido sequer uma indicação ao Oscar, a Academia concedeu a ele um prêmio honorário.

Longa carreira no cinema

Ao todo, Sutherland completou mais de cinco décadas à frente das câmeras e como ator de peças de teatro. A carreira dele começou no início da década de 1960, com pequenos papéis em programas de comédia britânicos. Em 1964, sua primeira grande oportunidade veio em "Castle of the Living Dead" (1964), filme de terror no qual atuou diretamente com Christopher Lee (O Senhor dos Anéis).

