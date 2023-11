Qual é a ordem correta dos filmes de Jogos Vorazes? Saiba onde assistir

Quase dez anos após o lançamento do último filme, "Jogos Vorazes: A Esperança - Parte 2" (2015) a franquia "Jogos Vorazes" ganhou mais um capítulo no cinema. Na última quarta-feira, 15, "Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes", baseado no livro derivado da saga, escrito por Suzanne Collins.

O longa tem direção de Francis Lawrence e elenco composto por Rachel Zagler, Hunter Schafer, Tom Blyth, Pinter Dinklage, Viola Davis, entre outros. A história se passa 70 anos antes da dos eventos com Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) e Peeta Mellark (Josh Hutcherson), com enfoque na trajetória de Coriolanus Snow até o poder.

A franquia de filmes conta, agora, com cinco longa-metragens, baseado em quatro livros. Veja abaixo onde assisti-los e qual a ordem correta deles:

Qual é a ordem cronológica dos filmes do Jogos Vorazes?

Com o novo filme, a ordem cronológica dos filmes fica da seguinte maneira:

Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes

Sinopse: Anos antes de se tornar o presidente tirânico de Panem, Coriolanus Snow, de 18 anos, vê uma chance de mudar sua sorte quando se torna o mentor de Lucy Gray Baird, o tributo feminino do Distrito 12.

Onde assistir: em cartaz cinemas brasileiros

Jogos Vorazes

Sinopse:Na região antigamente conhecida como América do Norte, a Capital de Panem controla 12 distritos e os força a escolher um garoto e uma garota, conhecidos como tributos, para competir em um evento anual televisionado. Todos os cidadãos assistem aos temidos jogos, no qual os jovens lutam até a morte, de modo que apenas um saia vitorioso. A jovem Katniss Everdeen, do Distrito 12, confia na habilidade de caça e na destreza com o arco, além dos instintos aguçados, nesta competição mortal.

Onde assistir: Netflix, HBO Max, Prime Vídeo, Apple TV, Lionsgate+ e YouTube (aluguel)

Jogos Vorazes: Em Chamas

Sinopse: Após saírem vencedores da última edição dos Jogos Vorazes, as atitudes desafiadoras de Katniss e Peeta acabam inspirando uma rebelião contra a opressiva Capital. No entanto, os dois são obrigados a participarem de uma edição especial do torneio, o Massacre Quaternário, que acontece apenas a cada 25 anos, e reúne vencedores das edições anteriores.

Onde assistir: Netflix, Prime Vídeo, Apple TV, Lionsgate+ e YouTube (aluguel)

Jogos Vorazes: A Esperança - Parte 1

Sinopse: Após sobreviver à temível arena dos Jogos Vorazes, Katniss Everdeen está desanimada e destruída. Depois que a Capital reduziu o Distrito 12 a destroços, ela se refugiou no Distrito 13. Peeta Mellark foi submetido a uma lavagem cerebral, e agora está sob o domínio de Snow. Então, a presidência quer que Katniss lidere uma "resistência" e mobilize a população em uma empreitada que irá colocá-la no centro da trama para desmascarar Snow.

Onde assistir: Netflix, Prime Vídeo, Apple TV, Lionsgate+ e YouTube (aluguel)

Jogos Vorazes: A Esperança - Parte 2

Sinopse: Katniss e seus amigos Peeta, Gale e Finnick embarcam em sua última missão: organizar uma resistência contra o presidente e libertar o povo de Panem. A coragem de Katniss faz renascer a esperança em um país disposto a se livrar da opressão.

Onde assistir: Netflix, Prime Vídeo, Apple TV, Lionsgate+ e YouTube (aluguel)

Qual é a melhor ordem para assistir aos filmes de Jogos Vorazes?

Recomenda-se, para melhor entendimento da trama, assistir na ordem de lançamento:

Jogos Vorazes

Jogos Vorazes: Em Chamas

Jogos Vorazes: A Esperança - Parte 1

Jogos Vorazes: A Esperança - Parte 2

Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes

Onde assistir aos filmes de Jogos Vorazes?

Os filmes de Jogos Vorazes estão disponíveis nas plataformas Netflix, Prime Vídeo, Apple TV, Lionsgate+ e YouTube (aluguel).