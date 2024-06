'Divertida Mente 2' estreia hoje no Brasil: 5 curiosidades que você talvez não saiba

Nesta quinta-feira, 20, chega aos cinemas o tão aguardado "Divertida Mente 2", oportunidade para que o público mergulhe de cabeça na mente de Riley mais uma vez. Ansiedade, Tédio, Inveja e Vergonha se juntam com as demais emoções da garota na nova animação da Pixar.

O filme é a sequência do longa de 2015, que levou o Oscar em 2016 na categoria de melhor animação. Conta a história de uma menina que muda de cidade e passa pela transição entre a infância e a adolescência, descobrindo novas emoções e sentimentos mistos. Agora adolescente, a mente de Riley terá uma repentina demolição na sala de controle (lugar onde as emoções chefiam) para dar espaço a novos sentimentos. Alegria, Raiva, Tristeza, Medo e Nojinho terão que dar espaço para Ansiedade, Tédio, Vergonha e Inveja.

De olho na estreia, a EXAME separou X curiosidades sobre a nova a nova animação da Pixar. Veja abaixo:

5 curiosidades sobre 'Divertida Mente 2' que você talvez não saiba

Estreia como diretor

Depois do sucesso do primeiro filme, "Divertida Mente 2" chega aos cinemas com um novo diretor, Kelsey Mann. Esse será seu primeiro trabalho dele dentro de um longa de animação. Antes de assumir a responsabilidade, no entanto, Mann já atuou como roteirista de "O Bom Dinossauro" (2015) e foi supervisor dos roteiros de "Universidade Monstro" (2013) e "Os Dois Irmãos" (2020).

Desde 2013, Mann tem atuado de perto das mais recentes produções da Pixar. Fez parte do time de produção criativa para os filmes "Os Dois Irmãos" (2020), "Soul" (2020), "Luca" (2021), "Red: a Vida é uma Fera" (2022), "Lightyear" (2022), "Elementos" (2023)" e, agora, realizou o roteiro e a direção de "Divertida Mente 2".

Dublagem de cara nova

No Brasil, a dublagem será feita por Tatá Werneck (Ansiedade), Eli Ferreira (Tédio), Gaby Milani (Inveja), Fernando Mendonça (Vergonha), Mia Melo (Alegria), Otaviano Costa (Medo), Dani Calabresa (Nojinho), Leo Jaime (Raiva) e Katiuscia Conoro (Tristeza).

Nos Estados Unidos, Ayo Edebiri (The Bear) faz a voz de Inveja, Adèle Exarchopoulos (Azul é a Cor Mais Quente) faz Tédio, June Squibb (Nebraska) interpreta Vergonha e Maya Hawke (Stranger Things) entra como Ansiedade. Mindy Kaling (The Office) e Bill Hader (Barry), que dublavam Nojinho e Medo, respectivamente, não retornam ao papel.

Tédio ou Ennui?

Na versão em português, uma das novas personagens será Tédio. No entanto, nos Estados Unidos, a emoção recebeu o nome de "Ennui", uma expressão francesa que está relacionada ao sentimento de baixa energia e sonolência, um cansado que aparece quando estamos entediados.

Emoções "sombrias" deixadas de lado

Além de Tédio, Vergonha, Inveja e Ansiedade, a proposta da Pixar era que outras emoções também chegassem durante a adolescência, como a Culpa e o Ciúmes. O produtor do filme, Mark Nielson, revelou em entrevista à imprensa norte-americana que elas acabaram sendo cortadas por serem "sombrias demais". “Não foi divertido de assistir. Isso não foi divertido. Era muito pesado”, disse ele.

Easter Eggs

Os filmes da Pixar em geral tem todos uma boa porção de referências às demais produções do estúdio. "Divertida Mente 2" não foi exceção: o longa coleciona mais de 10 easter eggs para quem tiver olhares mais atentos. A sala A113, origami de Bing Bong, referências a "1984", de George Orwell e muitos outros estão dispostos ao longo da animação.

Veja o trailer de 'Divertida Mente 2'

Quando estreia 'Divertida Mente 2'?

"Divertida Mente 2" estreia em 20 de junho exclusivamente nos cinemas brasileiros.

Onde assistir 'Divertida Mente'?

O primeiro filme está disponível no catálogo do Disney+.