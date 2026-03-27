Modo turbo no BBB 26: quando vai ser a 'Prova do Anjo'?

BBB 26: Anjo dessa semana será autoimune (TV Globo)
Redação Exame
Publicado em 27 de março de 2026 às 06h01.
O Big Brother Brasil 26 acelera o ritmo nesta reta decisiva e altera uma das dinâmicas mais tradicionais do jogo. Em semana de modo turbo, a Prova do Anjo não acontece no sábado, como de costume, e já tem data marcada para mexer com as estratégias da casa.
A disputa será realizada na sexta-feira, 27, e será autoimune. Ou seja, o vencedor não apenas conquista o colar do Anjo, como também garante proteção direta no Paredão, aumentando ainda mais o peso da dinâmica nesta altura da competição.
Confira a Dinâmica da Semana do #BBB26!🗣️ #RedeBBB pic.twitter.com/5Tt3k0jF96
— Big Brother Brasil (@bbb) March 26, 2026
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.
No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.