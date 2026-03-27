BBB 26: quem Ana Paula Renault vai indicar ao Paredão?

Em conversa com Juliano Floss, Milena e Samira, a mineira destacou que a decisão depende da dinâmica do Anjo; entenda

Ana Paula Renault: sister é a Líder da semana (Gshow/Reprodução)

Da Redação
Publicado em 27 de março de 2026 às 08h53.

Ana Paula Renault já sabe quem será seu alvo no Paredão no Big Brother Brasil 2026.

Na madrugada desta sexta-feira, 27, a Líder afirmou a aliados que pretende indicar Alberto Cowboy, caso ele não esteja imune.

Em conversa com Juliano Floss, Milena e Samira, a mineira destacou que a decisão depende da dinâmica do Anjo. “A minha indicação é Humberto, é óbvio. Não teria outra”, disse, referindo-se a Cowboy.

Juliano ressaltou a importância da leitura de jogo. “A gente só tem que ser malandro de entender quando eles estão falando de jogo”, afirmou.

Diante da possibilidade de imunidade, Milena questionou um plano alternativo. “Se ele estiver imune, você vai em quem?”, perguntou.

Ana Paula citou outros nomes. “Ou a Jordana... mas você sabe que o jogo da Chaiany para mim é muito perigoso”, disse.

Milena avaliou a chance de eliminação. “Não acho que ela sai agora”, afirmou.

A Líder indicou que considera o risco. “Para mim, é arriscar, tudo ou nada”, declarou.

Como foi a prova?

Organizada em fases, a Prova Betano teve início com uma quebra-cabeça que classificou os três participantes que juntassem os quatro "B" na primeira fileira do tabuleiro.

Alberto, Ana Paula e Leandro disputaram a final da prova, que na primeira fase consistia em escolher números e somar os pontos que esses números exibiam. Já na segunda fase, os brothers tiveram que escolher números para multiplicar os valores que tinham alcançado na rodada anterior. Ana Paula venceu a última fase e se consagrou o líder da semana pela terceiera vez consecutiva.

Vip e Xepa

Os participantes que estão no VIP da semana:

  • Ana Paula
  • Milena
  • Samira
  • Juliano

Os brothers que ficaram na Xepa da semana:

  • Alberto
  • Jordana
  • Marciele
  • Chaiany
  • Gabriela
  • Solange
  • Leandro

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Mais de Pop

Ingressos de R$ 1 mil: BTS deve divulgar detalhes no Brasil nesta sexta

'Harry Potter': tudo o que se sabe sobre a série da HBO

Modo turbo no BBB 26: quando vai ser a 'Prova do Anjo'?

BBB 26: que horas começa o programa? Hoje tem Prova do Anjo e Paredão

Mais na Exame

Negócios

'Usar IA é como pilotar uma Ferrari: sem saber, não se tira o melhor', diz Tonny Martins, da IBM

Brasil

CNJ e CNMP criam grupo para aplicar decisão do STF sobre penduricalhos

Onde Investir

Como investidores globais ajustam carteiras em meio à guerra no Irã

Casual

Marcas chinesas conquistam espaço internacional e pressionam Nike e Zara