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BBB 26 acelera e muda tudo com eliminação dupla. O que vai acontecer?

Tadeu Schmidt detalha dinâmica com provas, eliminação dupla no domingo e ciclos acelerados até a final

Bonecos BBB 26 paredão (Reprodução / TV Globo)

Bonecos BBB 26 paredão (Reprodução / TV Globo)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 26 de março de 2026 às 05h28.

O BBB 26 terá uma sequência de dinâmicas aceleradas nos próximos dias, como anunciou Tadeu Schmidt nesta quarta-feira, 25.

O reality entra no chamado modo turbo, com provas e formações de paredão em intervalo reduzido.

Prova do líder abre ciclo acelerado

Na quinta-feira, 26, os participantes disputam a Prova do Líder, dividida em duas fases. A etapa eliminatória ocorre durante o dia, enquanto a final será exibida ao vivo.

Anjo garante imunidade individual

Na sexta-feira, 27, acontece a Prova do Anjo. O vencedor garante autoimunidade. Nesta fase, não haverá o Presente do Anjo.

Paredão triplo é formado no mesmo dia

Ainda na sexta-feira, forma-se um Paredão triplo. O líder indica um participante, enquanto a casa vota e define os dois mais votados. Apenas o anjo permanece imune.

Domingo terá eliminação e novo ciclo

No domingo, 29, acontece a eliminação. O programa será dividido em duas partes no mesmo dia.

O primeiro vai ao ar às 14h55, após a Temperatura Máxima, com a saída de um participante. Após o Fantástico, a atração retorna com nova Prova do Líder e formação de outro paredão.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 21 de abril de 2026.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

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