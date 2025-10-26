Pop

Milton Nascimento completa 83 anos e recebe homenagens de artistas e fãs

Ícone da MPB compartilhou fotos inéditas sobre a carreira do aritsta

Milton Nascimento celebra 83 anos de vida (Yasuyoshi Chiba/AFP/AFP)

Publicado em 26 de outubro de 2025 às 18h53.

O cantor e compositor Milton Nascimento celebra 83 anos de vida neste domingo, 26. Para marcar a data, a equipe do artista compartilhou no Instagram oficial uma série de registros raros de seu acervo pessoal, relembrando diferentes fases da carreira do ícone da música brasileira.

Nas imagens, “Bituca” aparece desde a infância até momentos marcantes no palco e em estúdios de gravação. A publicação rapidamente se encheu de mensagens de carinho de fãs e colegas de profissão, como Chico Buarque, Gilberto Gil, Djavan, Maria Bethânia, João Bosco e Samuel Rosa.

O filho do cantor, Augusto Nascimento, também prestou homenagem nas redes sociais, chamando o pai de “melhor parceiro de viagens e exímio copiloto”. Já a ministra da Cultura, Margareth Menezes, exaltou o legado do artista: “Viva Milton Nascimento! Maestro maior do canto atemporal. Parabéns e obrigada por tudo”.

Estado de saúde de Milton Nascimento

Em 2025, Milton Nascimento enfrenta desafios de saúde. O artista foi diagnosticado com demência por corpos de Lewy (DCL), condição que afeta a memória, o raciocínio e o comportamento.

Segundo a família, os primeiros sinais surgiram entre o fim de 2023 e o início deste ano, com lapsos de memória, alterações de apetite e repetição de histórias. O quadro também se soma ao Parkinson, identificado em 2022.

Apesar das limitações, Milton segue cercado por familiares e amigos próximos. “Os diálogos estão mais silenciosos, mas o carinho permanece”, disse o filho, destacando a presença constante do afeto entre ambos.

