Bruno Mars no Brasil: pré-venda de ingressos começa nesta segunda-feira; veja preços

Nesta segunda-feira, 6, começa a pré-venda de ingressos para os shows de Bruno Mars no Brasil, marcados para outubro deste ano.

Após duas memoráveis apresentações no The Town, em 2023, o cantor norte-americano retorna ao país, prometendo emocionar os fãs brasileiros com canções clássicas de sua carreira e novos ritmos.

Os shows acontecerão em três capitais brasileiras: Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília.

A ocasião também é especial pela intenção de Bruno em celebrar seu aniversário no Brasil. Ele completará 38 anos em 8 de outubro, no dia de sua apresentação em São Paulo.

Esta será a quarta vinda do cantor ao país, que realizou sua primeira apresentação no Summer Soul Festival em 2012 e esteve no Brasil em 2017 com a turnê “24K Magic”.

Como funciona a pré-venda ?

A pré-venda será exclusiva para clientes do banco Santander, que poderão parcelar a compra em até 10 vezes sem juros. Em São Paulo, as vendas terão início às 9h no site da Ticketmaster e às 11h na bilheteria física. Para os shows no Rio de Janeiro e em Brasília, a pré-venda online começará às 11h, seguida pela venda nas bilheterias às 13h.

Os fãs também terão uma nova oportunidade para adquirir as entradas, pois a pré-venda continuará na terça-feira, 7.

Quando começa a venda geral de ingressos ?

A venda geral de ingressos será aberta na quarta-feira, 8, às 9h no site da Ticketmaster e às 11h na bilheteria física.

Quanto custam os ingressos para os shows do Bruno Mars ?

Rio de Janeiro - Estádio Nilton Santos (04 de outubro)

Pista Premium — R$ 625 (meia) a R$ 1250 (inteira)

Pista | Cadeira Sul — R$ 325 (meia) a R$ 650 (inteira)

Cadeira Inferior | Leste e Oeste — R$ 400 (meia) a R$ 800 (inteira)

Cadeira Superior | Leste e Oeste (A e B) — R$ 275 (meia) a R$ 550 (inteira)

São Paulo - MorumBis (08 e 19 de outubro)

Pista Premium — R$ 625 (meia) a R$ 1250 (inteira)

Pista — R$ 325 (meia) a R$ 650 (inteira)

Cadeira Inferior — R$ 390 (meia) a R$ 780 (inteira)

Cadeira Superior — R$ 430 (meia) a R$ 860 (inteira)

Arquibancada — R$ 235 (meia) a R$ 470 (inteira)

Brasília - Arena BRB Mané Garrincha (17 de outubro)