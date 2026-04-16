Metro 2039: saiba tudo sobre o jogo pós-apocalíptico da Microsoft

Novo jogo da franquia promete levar os fãs a uma Moscou pós-apocalíptica (Divulgação)
Repórter
Publicado em 16 de abril de 2026 às 19h19.
A Microsoft realizou nesta quinta-feira a primeira edição do Xbox First Look, evento dedicado ao jogo Metro 2039, próximo título da franquia de tiro em primeira pessoa ambientada em um cenário pós-apocalíptico. A apresentação marcou a primeira revelação oficial do projeto desenvolvido pela 4A Games em parceria com a Deep Silver.
O novo jogo representa o quarto grande lançamento da série inspirada nas obras do escritor Dmitry Glukhovsky, dando sequência a Metro 2033, Metro: Last Light e Metro Exodus. Assim como os títulos anteriores, Metro 2039 mantém o foco na sobrevivência em um mundo devastado por uma guerra nuclear, explorando os túneis do metrô de Moscou e regiões ao redor da capital russa.
Segundo informações da Microsoft, Metro 2039 leva os jogadores ao coração de uma Moscou pós-apocalíptica, em meio a um conflito intenso que envolve a própria sobrevivência do Metro. O jogo aposta em uma experiência single-player focada em narrativa, combinando exploração, sobrevivência, combate e furtividade.
A proposta é oferecer a experiência mais impactante da franquia até o momento, ambientada em um mundo visualmente marcante, porém extremamente hostil, com alto nível de imersão.
A Sony dá sinais de que está se preparando para um novo State of Play, que pode acontecer já na próxima quinta-feira, 16. Além disso, segundo o site Tecmundo, a empresa estaria testando uma nova interface otimizada para o PlayStation 5.
Enquanto a atualização ainda não chega aos consoles e os anúncios de novos lançamentos seguem aguardados por parte do público, a PlayStation Store oferece uma nova rodada de promoções com jogos para PS4 e PS5, com descontos que chegam a até 90%.
Entre os destaques disponíveis na loja digital estão títulos como Resident Evil 4, Marvel’s Spider-Man 2, Grand Theft Auto V, Horizon Forbidden West Complete Edition e Limbo, que pode ser comprado por apenas R$ 3,69