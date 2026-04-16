Metro 2039: saiba tudo sobre o jogo pós-apocalíptico da Microsoft

A Microsoft realizou nesta quinta-feira a primeira edição do Xbox First Look, evento dedicado ao jogo Metro 2039, próximo título da franquia de tiro em primeira pessoa ambientada em um cenário pós-apocalíptico. A apresentação marcou a primeira revelação oficial do projeto desenvolvido pela 4A Games em parceria com a Deep Silver.

O novo jogo representa o quarto grande lançamento da série inspirada nas obras do escritor Dmitry Glukhovsky, dando sequência a Metro 2033, Metro: Last Light e Metro Exodus. Assim como os títulos anteriores, Metro 2039 mantém o foco na sobrevivência em um mundo devastado por uma guerra nuclear, explorando os túneis do metrô de Moscou e regiões ao redor da capital russa.

Como será o jogo

Segundo informações da Microsoft, Metro 2039 leva os jogadores ao coração de uma Moscou pós-apocalíptica, em meio a um conflito intenso que envolve a própria sobrevivência do Metro. O jogo aposta em uma experiência single-player focada em narrativa, combinando exploração, sobrevivência, combate e furtividade.

A proposta é oferecer a experiência mais impactante da franquia até o momento, ambientada em um mundo visualmente marcante, porém extremamente hostil, com alto nível de imersão.

Sony dá desconto de até 90% em jogos da PlayStation Store

A Sony dá sinais de que está se preparando para um novo State of Play, que pode acontecer já na próxima quinta-feira, 16. Além disso, segundo o site Tecmundo, a empresa estaria testando uma nova interface otimizada para o PlayStation 5.

Enquanto a atualização ainda não chega aos consoles e os anúncios de novos lançamentos seguem aguardados por parte do público, a PlayStation Store oferece uma nova rodada de promoções com jogos para PS4 e PS5, com descontos que chegam a até 90%.