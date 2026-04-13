Sony dá desconto de até 90% em jogos de PS4 e PS5; veja lista

Evento do PlayStation 5 acontece nesta quarta-feira, 16 (Sony/Divulgação)
Repórter
Publicado em 13 de abril de 2026 às 14h37.
A Sony dá sinais de que está se preparando para um novo State of Play, que pode acontecer já na próxima quinta-feira, 16. Além disso, segundo o site Tecmundo, a empresa estaria testando uma nova interface otimizada para o PlayStation 5.
Enquanto a atualização ainda não chega aos consoles e os anúncios de novos lançamentos seguem aguardados por parte do público, a PlayStation Store oferece uma nova rodada de promoções com jogos para PS4 e PS5, com descontos que chegam a até 90%.
Entre os destaques disponíveis na loja digital estão títulos como Resident Evil 4, Marvel’s Spider-Man 2, Grand Theft Auto V, Horizon Forbidden West Complete Edition e Limbo, que pode ser comprado por apenas R$ 3,69.
Confira abaixo as principais ofertas da semana na PS Store.
A entrada em vigor da Lei 15.211/2025, conhecida como ECA Digital, começa a provocar mudanças no setor de jogos eletrônicos no Brasil.
A Rockstar Games anunciou que, desde 16 de março de 2026, seus títulos digitais não podem mais ser adquiridos diretamente pela Rockstar Games Store ou pelo Rockstar Games Launcher no país. A medida, no entanto, não afeta outras plataformas: os jogos seguem disponíveis normalmente na PlayStation Store, Microsoft Store, Steam e Epic Games Store.
Usuários que já tenham títulos da empresa continuam podendo acessá-los e jogá-los pelo launcher, sem prejuízos. Compras adicionais dentro dos jogos, como Shark Cards em GTA Online e Gold Bars em Red Dead Online, também permanecem liberadas.