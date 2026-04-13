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Sony dá desconto de até 90% em jogos de PS4 e PS5; veja lista

Entre os destaques disponíveis na loja digital estão títulos como Resident Evil 4, Marvel’s Spider-Man 2 e Grand Theft Auto V

Evento do PlayStation 5 acontece nesta quarta-feira, 16 (Sony/Divulgação)

Evento do PlayStation 5 acontece nesta quarta-feira, 16 (Sony/Divulgação)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 13 de abril de 2026 às 14h37.

A Sony dá sinais de que está se preparando para um novo State of Play, que pode acontecer já na próxima quinta-feira, 16. Além disso, segundo o site Tecmundo, a empresa estaria testando uma nova interface otimizada para o PlayStation 5.

Enquanto a atualização ainda não chega aos consoles e os anúncios de novos lançamentos seguem aguardados por parte do público, a PlayStation Store oferece uma nova rodada de promoções com jogos para PS4 e PS5, com descontos que chegam a até 90%.

Entre os destaques disponíveis na loja digital estão títulos como Resident Evil 4, Marvel’s Spider-Man 2, Grand Theft Auto V, Horizon Forbidden West Complete Edition e Limbo, que pode ser comprado por apenas R$ 3,69.

playstation-5

PS5 fica mais caro no Brasil após reajuste global da Sony (Divulgação)

Confira abaixo as principais ofertas da semana na PS Store.

Ofertas de jogos para PlayStation 4

  • Limbo (Playdead) — R$ 3,69 (-90%)
  • Metro Exodus (4A Games) — R$ 22,42 (-85%)
  • Soulcalibur (Dimps) — R$ 39,98 (-84%)
  • Monster Hunter Rise (Capcom) — R$ 39,30 (-80%)
  • Dishonored: Death of the Outsider (Arkane Studios) — R$ 29,90 (-80%)
  • Thronebreaker: The Witcher Tales (CD Projekt) — R$ 16,70 (-80%)
  • Resident Evil 2 (Capcom) — R$ 49,87 (-75%)
  • Grand Theft Auto V (Rockstar Games) — R$ 98,96 (-67%)

Jogos para PS5 com desconto na PlayStation Store

  • Super Mega Baseball 4 (Metalhead Software) — R$ 24,89 (-90%)
  • Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged (Milestone) — R$ 37,42 (-85%)
  • Like a Dragon: Infinite Wealth (Ryu Ga Gotoku Studio) — R$ 104,97 (-70%)
  • PGA Tour 2K25 (HB Studios) — R$ 125,36 (-67%)
  • Shin Megami Tensei V: Vengeance (Atlus) — R$ 111,96 (-65%)
  • Resident Evil 4 (Capcom) — R$ 79,80 (-60%)
  • Marvel’s Spider-Man 2 (Insomniac Games) — R$ 146,95 (-58%)
  • Horizon Forbidden West Complete Edition (Guerrilla Games) — R$ 224,33 (-34%)

GTA proibido no Brasil? Veja o que diz o ECA Digital

A entrada em vigor da Lei 15.211/2025, conhecida como ECA Digital, começa a provocar mudanças no setor de jogos eletrônicos no Brasil.

A Rockstar Games anunciou que, desde 16 de março de 2026, seus títulos digitais não podem mais ser adquiridos diretamente pela Rockstar Games Store ou pelo Rockstar Games Launcher no país. A medida, no entanto, não afeta outras plataformas: os jogos seguem disponíveis normalmente na PlayStation Store, Microsoft Store, Steam e Epic Games Store.

Usuários que já tenham títulos da empresa continuam podendo acessá-los e jogá-los pelo launcher, sem prejuízos. Compras adicionais dentro dos jogos, como Shark Cards em GTA Online e Gold Bars em Red Dead Online, também permanecem liberadas.

Acompanhe tudo sobre:SonyPlayStation

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