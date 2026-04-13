Sony dá desconto de até 90% em jogos de PS4 e PS5; veja lista

A Sony dá sinais de que está se preparando para um novo State of Play, que pode acontecer já na próxima quinta-feira, 16. Além disso, segundo o site Tecmundo, a empresa estaria testando uma nova interface otimizada para o PlayStation 5.

Enquanto a atualização ainda não chega aos consoles e os anúncios de novos lançamentos seguem aguardados por parte do público, a PlayStation Store oferece uma nova rodada de promoções com jogos para PS4 e PS5, com descontos que chegam a até 90%.