Megan Thee Stallion deixa musical da Broadway antes do previsto

Megan Thee Stallion: rapper encerra participação antecipada em musical da Broadway após episódio de saúde ( Theo Wargo/Getty Images para Hot Girl Productions)
Repórter
Publicado em 28 de abril de 2026 às 06h32.
A rapper Megan Thee Stallion antecipou sua saída do musical Moulin Rouge! The Musical. A artista fará sua última apresentação como Zidler nesta sexta-feira, 1º de maio, no Al Hirschfeld Theatre. Inicialmente, ela permaneceria no espetáculo até 17 de maio.
Em comunicado, a vencedora do Grammy afirmou que participar da produção foi uma “honra” e destacou o trabalho do elenco e da equipe. Segundo ela, a experiência reforçou sua dedicação como artista e foi marcada pelo apoio dos fãs, chamados de “Hotties”.
Ainda não foi anunciado quem substituirá Megan Thee Stallion nas apresentações entre 2 e 17 de maio. A rapper foi a primeira mulher a interpretar o papel de Zidler, personagem tradicionalmente conhecido como Harold Zidler.
A produção também confirmou a extensão da temporada por mais cinco semanas, com a apresentação final agora prevista para 30 de agosto.
A saída antecipada ocorre após uma série de episódios pessoais e profissionais durante a temporada. Em abril, a artista deixou o palco no meio de uma apresentação após passar mal.
Segundo sua equipe, ela foi levada a um hospital com sintomas relacionados a exaustão extrema, desidratação e baixos níveis metabólicos.
Dois dias depois, Megan retornou ao musical e afirmou que o episódio foi um alerta sobre os limites físicos. A cantora disse que vinha se sobrecarregando e que chegou a temer desmaiar no palco.
No fim de semana, a artista também confirmou o término de seu relacionamento com o jogador da NBA Klay Thompson. Em publicação nas redes sociais, ela afirmou que decidiu encerrar a relação por questões de confiança, fidelidade e respeito.
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