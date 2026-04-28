Megan Thee Stallion deixa musical da Broadway antes do previsto

A rapper Megan Thee Stallion antecipou sua saída do musical Moulin Rouge! The Musical. A artista fará sua última apresentação como Zidler nesta sexta-feira, 1º de maio, no Al Hirschfeld Theatre. Inicialmente, ela permaneceria no espetáculo até 17 de maio.

Em comunicado, a vencedora do Grammy afirmou que participar da produção foi uma “honra” e destacou o trabalho do elenco e da equipe. Segundo ela, a experiência reforçou sua dedicação como artista e foi marcada pelo apoio dos fãs, chamados de “Hotties”.

Ainda não foi anunciado quem substituirá Megan Thee Stallion nas apresentações entre 2 e 17 de maio. A rapper foi a primeira mulher a interpretar o papel de Zidler, personagem tradicionalmente conhecido como Harold Zidler.

A produção também confirmou a extensão da temporada por mais cinco semanas, com a apresentação final agora prevista para 30 de agosto.

Problemas de saúde e questões pessoais

A saída antecipada ocorre após uma série de episódios pessoais e profissionais durante a temporada. Em abril, a artista deixou o palco no meio de uma apresentação após passar mal.

Segundo sua equipe, ela foi levada a um hospital com sintomas relacionados a exaustão extrema, desidratação e baixos níveis metabólicos.

Dois dias depois, Megan retornou ao musical e afirmou que o episódio foi um alerta sobre os limites físicos. A cantora disse que vinha se sobrecarregando e que chegou a temer desmaiar no palco.

No fim de semana, a artista também confirmou o término de seu relacionamento com o jogador da NBA Klay Thompson. Em publicação nas redes sociais, ela afirmou que decidiu encerrar a relação por questões de confiança, fidelidade e respeito.