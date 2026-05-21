Do TikTok ao faturamento de US$ 15.000: australiana investe US$ 350 para criar produto próprio

A transição de um emprego fixo para o empreendedorismo em tempo integral exige mais do que uma boa ideia; demanda a identificação cirúrgica de uma dor de mercado.

Iluka Cindi Greentree experimentava essa dor diariamente na Austrália. Como coordenadora de uma linha de apoio a vítimas de violência doméstica, sua rotina envolvia constantes viagens de carro e avião. A frustração de carregar múltiplas bolsas feias e pouco funcionais para transportar laptop, almoço e maquiagem a levou a buscar uma solução por conta própria.

Inspirada por um vídeo no TikTok em setembro de 2024, Iluka decidiu desenhar o próprio utilitário. Com um investimento inicial de US$ 350, encomendou o primeiro protótipo de uma sacola personalizada equipada com entradas internas para carregamento de dispositivos, compartimento térmico e nécessaire de fácil higienização.

Embora o primeiro lote não estivesse perfeito, a tração orgânica começou imediatamente: colegas de trabalho e amigas passaram a disputar os protótipos, sinalizando o potencial de escala comercial do produto. Surgia ali a Hustle and Grace.

Veja também: Transformar receita em patrimônio exige mais do que talento, exige domínio financeiro e visão estratégica; aprofunde-se nas habilidades que conectam números à geração de valor e participe de um treinamento online sobre o tema aqui.

A curva de aprendizado e o 'apagão' da Black Friday

Mesmo com experiência prévia no setor de serviços — tendo liderado três salões de cabeleireiro —, Iluka entendeu que o mercado de produtos físicos (consumer goods) operava sob dinâmicas financeiras e sazonais muito mais complexas. Para mitigar os riscos, ela investiu em mentoria empresarial e inteligência artificial para otimizar a operação antes do lançamento oficial, ocorrido em setembro de 2025.

Ainda assim, a fundadora enfrentou erros clássicos de posicionamento cronológico. Lançar uma marca nova às vésperas da Black Friday revelou-se um desafio estratégico: pequenas empresas dificilmente conseguem relevância digital em um período inflacionado pelo alto investimento publicitário das grandes corporações. Após o "apagão" de novembro, a startup ganhou tração nos meses seguintes, atingindo o faturamento de US$ 15.000 em fevereiro de 2026.

Em mercados pressionados, lucratividade não vem apenas do volume, mas da estratégia por trás de cada decisão; Para te ajudar, a EXAME reuniu os maiores especialistas do mercado em um treinamento virtual direto ao ponto: 4 aulas para você dominar finanças corporativas de vez e tomar decisões com muito mais segurança. Inscreva-se agora.