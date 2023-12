Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre filmes natalinos e séries de suspense, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. No Prime Video e na Apple TV+, está disponível para aluguel o filme Assassinos da Lua das Flores, o último filme de Martin Scorsese. Já no Prime Video, estreia do longa nacional O Primeiro Natal do Mundo, com Lázaro Ramos e Ingrid Guimarães.

Assassinos da Lua das Flores

O último filme de Martin Scorsese estreia para aluguel no Prime Video e na Apple TV+. O longa é baseado no livro best-seller homônimo de David Grann. A história se passa em Oklahoma, na década de 1920, e retrata o assassinato em série de membros da nação Osage, rica em petróleo. Uma série de crimes brutais que ficou conhecida como o Reino do Terror.

O Primeiro Natal do Mundo (Prime Video)

Quando o feriado do Natal simplesmente desaparece da noite pro dia, uma família atrapalhada precisa recriar o feriado, seu espírito e suas tradições nem um pouco brasileiras, em um mundo onde ninguém nunca ouviu falar de Natal.

O Mundo Depois de Nós (Netflix)

Neste suspense apocalíptico do premiado roteirista e diretor Sam Esmail (Mr. Robot), Amanda (Julia Roberts, vencedora do Oscar) e o marido Clay (Ethan Hawke, indicado ao Oscar) alugam uma luxuosa casa para passar o fim de semana com os filhos, Archie (Charlie Evans) e Rose (Farrah Mackenzie). Mas as férias da família são abaladas quando dois desconhecidos — G.H. (Mahershala Ali, vencedor do Oscar) e a filha Ruth (Myha'la Herrold) — aparecem à noite, falando sobre um misterioso ataque cibernético e buscando refúgio na casa que alegam ser deles. As duas famílias precisam enfrentar um desastre iminente que fica mais assustador a cada minuto, obrigando todos a encontrarem seu lugar neste mundo em colapso.

Minha Vida com a Família Walter (Netflix)

"Minha Vida com a Família Walter" conta a história comovente de Jackie Howard, uma garota de 15 anos que sempre morou em Manhattan, mas perdeu a família em um trágico acidente. Jackie abandona sua vida de privilégios em Nova York ao se mudar para a zona rural do Colorado para morar com sua tutora Katherine, a melhor amiga de sua mãe, que cria dez filhos ao lado do marido, George. Em seu processo de adaptação ao caos de sua nova vida no campo, Jackie está determinada a manter o foco em realizar seu sonho de estudar em Princeton. Ela só não contava que ficaria balançada por dois irmãos Walter: Alex, um garoto estudioso e estável, e Cole, um rapaz mais fechado e problemático. Enquanto Jackie tenta entender sua nova realidade, os sentimentos e as tensões que ela tenta ignorar ameaçam fazê-la jogar tudo para o alto. Será que ela vai dar conta de se manter fiel a seus sonhos e, ainda assim, deixar o amor fluir?

Marselha em Perigo (Netflix)

Um grupo de policiais persegue um terrível criminoso para impedir que um banho de sangue aconteça em Marselha.