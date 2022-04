Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Com produções francesa, turca e americana, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Disney+, a estreia da aguardada série da Marvel Studios, Cavaleiro da Lua. Já na Netflix, quatro estreias incluindo o documentário sobre o músico francês Johnny Hallyday e o dramático filme de dança Batalhas: Freestyle.

Como de costume, a Casual selecionou 5 filmes e séries para você ficar de olho nos próximos dias. Confira.

Cavaleiro da Lua (Disney+)

Uma das séries mais aguardadas da Marvel Studios, já está disponível na plataforma de streaming. Com total de seis episódios, a série acompanha Steven Grant (Oscar Isaac), um gentil e educado funcionário de uma loja de souvenir, que fica atormentado com apagões e memórias de outra vida. Steven descobre que tem transtorno dissociativo de identidade e divide o corpo com o mercenário Marc Spector. À medida que os inimigos de Steven/Marc se voltam para eles, ambos devem navegar em suas complexas identidades enquanto mergulham em um mistério mortal entre os poderosos deuses do Egito. Novos episódios às quartas-feiras.

Batalhas: Freestyle (Netflix)

Em um pequeno apartamento em Oslo, Amalie e seu namorado Mikael sonham em fazer sucesso internacional no mundo do street dance. A grande chance aparece quando seu grupo Illicit é selecionado para competir em Paris. Mas, chegando lá, os sonhos começam a desmoronar. O grupo descobre que, para ter alguma chance, precisa criar uma nova coreografia. E Amalie acaba se distraindo procurando a mãe com quem não tem mais contato, que mora em Paris e têm uma escola de balé. O desempenho de Amalie no palco acaba deixando a desejar e gerando problemas. Confrontada pelo grupo, ela deixa de se sentir parte do Illicit. Mas, em meio à busca por sua mãe, ela descobre um clube de dança diferente, que reacende sua paixão pela arte e onde ela pode se expressar livremente. Agora, para se tornar a pessoa que ela realmente nasceu para ser, Amalie terá de enfrentar uma escolha difícil entre o amor de Mikael, a vida com sua mãe e a dança.

Johnny Hallyday Por Ele Mesmo (Netflix)

O ícone faz questão de contar sua história. Com imagens de arquivo e entrevistas, Johnny Hallyday Por Ele Mesmo é um retrato intimista que aborda a vida e carreira do maior nome do rock francês.

All Hail (Netflix)

Miguel Flores, famoso homem do tempo na TV, vira inimigo público número um quando deixa de prever uma terrível tempestade de granizo. Ele é obrigado a sair de Buenos Aires e voltar para Córdoba, sua cidade natal, em uma jornada de redescoberta tão absurda quanto humana.

As Vidas Secretas da Família Uysal (Netflix)

O arquiteto Oktay Uysal começa a levar uma vida dupla sem a família saber, mas sua esposa e filhos também escondem alguns segredos. A casa da família Uysal é um ninho de mentiras, e Oktay procura um lugar onde as pessoas podem ser elas mesmas. Mas será possível ser totalmente verdadeiro diante da família ou todos precisam de uma vida secreta?

