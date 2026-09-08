Future of Money
BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Bitcoin cai, mas continua ‘defendendo’ o suporte dos US$ 77 mil

Criptomoedas vão no mesmo sentido das bolsas internacionais e registram baixas em meio ao cenário macroeconômico e novos ataques de EUA e Irã

Representação do bitcoin (crédito: Michael Förtsch/Unsplash)

Representação do bitcoin (crédito: Michael Förtsch/Unsplash)

Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 11h04.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreBitcoin
Saiba mais

O bitcoin opera em queda nesta terça-feira, 8, continuando com o desempenho negativo que começou na sexta-feira passada, quando o Relatório de Emprego dos Estados Unidos aumentou as expectativas por elevação de juros nos EUA.

Com a baixa, a maior das criptomoedas vai no mesmo sentido das bolsas internacionais, que hoje caem diante do aumento no preço do petróleo por conta da troca de ataques entre Irã e EUA no fim de semana. O barril do Brent é negociado por US$ 97,72.

Hoje às 10h56 (horário de Brasília) o bitcoin caía 1,8% em um período de 24 horas, cotado a US$ 77.941 por unidade.

Segundo Noah Cheung, country manager da corretora Bitget no Brasil, o bitcoin está passando por uma correção de curto prazo após encostar nos US$ 82 mil na semana passada.

“A realização de lucros neste momento é natural após a forte valorização recente, e, até agora, o movimento não parece alterar a tendência mais ampla do mercado” argumenta Cheung.

Bitcoin não rompe o suporte

Usando análise gráfica, o executivo da Bitget lembra que o BTC segue negociando acima das principais médias móveis, com a média móvel exponencial de 50 dias em torno de US$ 72.300 e as de 100 e 200 dias próximas de US$ 70.400 e US$ 72.800, respectivamente.

Pedro Fontes, analista de Research do Mercado Bitcoin, destaca que o bitcoin continua defendendo o suporte dos US$ 77 mil, mas não mostrou força suficiente para superar a resistência entre US$ 82 mil e US$ 83 mil.

“Essa lateralização tem aberto espaço para uma rotação dentro do próprio mercado cripto. A dominância do bitcoin [valor de mercado do BTC em relação à soma de todas as criptomoedas] caiu de 60,4% para 59,4%, enquanto algumas altcoins de média capitalização ganharam força. Entre os destaques estão arbitrum, com alta superior a 50% em 7 dias, e uniswap, com mais de 21% no mesmo período”, diz Fontes.

ETFs e indicadores

Na sexta-feira, 4, foi registrado um saldo líquido positivo de US$ 174,6 milhões nos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de bitcoin à vista dos EUA. Foi o terceiro pregão consecutivo de entrada de capital neste tipo de fundo.

O maior alvo do fluxo comprador foi o IBIT, da gestora BlackRock, com US$ 117,4 milhões de excesso de compras de cotas em relação às vendas.

Nos ETFs da criptomoeda ether, por sua vez, o saldo foi positivo em US$ 25,9 milhões.

Entre os indicadores, o índice Fear & Greed (medo e ganância, na tradução literal) das criptomoedas caiu dos 73 para os 72 pontos. Essa região indica que o sentimento predominante no mercado cripto ainda é o de “ganância”.

O Fear & Greed usa informações como momentum de preços, volatilidade e posições predominantes no mercado de derivativos para criar um score que vai de 0 a 100 pontos. Quanto mais próximo de zero maior é o medo dos investidores, ao passo que valores perto de 100 indicam predominância do otimismo e apetite por risco.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube  Tik Tok  

Leia mais

Acompanhe tudo sobre:BitcoinPreço do bitcoinCriptomoedas
Próximo

Mais de Future of Money

Bitcoin rendeu menos do que o CDI e ações de bancos nos últimos 5 anos

Hackers desviam US$ 320 milhões em bitcoin após ataque à Liquid Network

Fundador da Binance defende que os IPOs do futuro serão em blockchain

Filho de Biden dará memecoin a quem perdeu dinheiro com $TRUMP, diz jornal

Mais na Exame

Brasil

Fachin intima Mendonça a responder sobre recurso da AGU contra afastamento de diretores da PF

Pop

Pais de Celeste Rivas pedem pena de morte para D4vd caso cantor seja condenado

Um conteúdo Esfera Brasil

25 anos depois: Atentado às torres gêmeas mudou a política imigratória dos EUA para sempre

Ciência

'Não estamos preparados': astrofísico de Harvard alerta para caos após contato alienígena