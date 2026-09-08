Bitcoin cai, mas continua ‘defendendo’ o suporte dos US$ 77 mil

O bitcoin opera em queda nesta terça-feira, 8, continuando com o desempenho negativo que começou na sexta-feira passada, quando o Relatório de Emprego dos Estados Unidos aumentou as expectativas por elevação de juros nos EUA.

Com a baixa, a maior das criptomoedas vai no mesmo sentido das bolsas internacionais, que hoje caem diante do aumento no preço do petróleo por conta da troca de ataques entre Irã e EUA no fim de semana. O barril do Brent é negociado por US$ 97,72.

Hoje às 10h56 (horário de Brasília) o bitcoin caía 1,8% em um período de 24 horas, cotado a US$ 77.941 por unidade.

Segundo Noah Cheung, country manager da corretora Bitget no Brasil, o bitcoin está passando por uma correção de curto prazo após encostar nos US$ 82 mil na semana passada.

“A realização de lucros neste momento é natural após a forte valorização recente, e, até agora, o movimento não parece alterar a tendência mais ampla do mercado” argumenta Cheung.

Bitcoin não rompe o suporte

Usando análise gráfica, o executivo da Bitget lembra que o BTC segue negociando acima das principais médias móveis, com a média móvel exponencial de 50 dias em torno de US$ 72.300 e as de 100 e 200 dias próximas de US$ 70.400 e US$ 72.800, respectivamente.

Pedro Fontes, analista de Research do Mercado Bitcoin, destaca que o bitcoin continua defendendo o suporte dos US$ 77 mil, mas não mostrou força suficiente para superar a resistência entre US$ 82 mil e US$ 83 mil.

“Essa lateralização tem aberto espaço para uma rotação dentro do próprio mercado cripto. A dominância do bitcoin [valor de mercado do BTC em relação à soma de todas as criptomoedas] caiu de 60,4% para 59,4%, enquanto algumas altcoins de média capitalização ganharam força. Entre os destaques estão arbitrum, com alta superior a 50% em 7 dias, e uniswap, com mais de 21% no mesmo período”, diz Fontes.

ETFs e indicadores

Na sexta-feira, 4, foi registrado um saldo líquido positivo de US$ 174,6 milhões nos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de bitcoin à vista dos EUA. Foi o terceiro pregão consecutivo de entrada de capital neste tipo de fundo.

O maior alvo do fluxo comprador foi o IBIT, da gestora BlackRock, com US$ 117,4 milhões de excesso de compras de cotas em relação às vendas.

Nos ETFs da criptomoeda ether, por sua vez, o saldo foi positivo em US$ 25,9 milhões.

Entre os indicadores, o índice Fear & Greed (medo e ganância, na tradução literal) das criptomoedas caiu dos 73 para os 72 pontos. Essa região indica que o sentimento predominante no mercado cripto ainda é o de “ganância”.

O Fear & Greed usa informações como momentum de preços, volatilidade e posições predominantes no mercado de derivativos para criar um score que vai de 0 a 100 pontos. Quanto mais próximo de zero maior é o medo dos investidores, ao passo que valores perto de 100 indicam predominância do otimismo e apetite por risco.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok