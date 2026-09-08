O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) lidera a corrida pelo governo de Minas Gerais. Segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 8, o parlamentar registra 31% das intenções de voto no primeiro turno. Ele é seguido por Patrus Ananias (PT), com 17%.

Na sequência, Alexandre Kalil (PDT) tem 12% e o atual governador Mateus Simões (PSD) aparece com 11%. A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais, o que configura um empate técnico entre Kalil e Simões na terceira colocação.

Entre os demais nomes testados na estimulada, Gabriel (MDB) tem 8% e Flávio Roscoe (PL) registra 7%. Ben Mendes (Missão) marca 2%, enquanto Indira Xavier (UP) e outros candidatos, como Túlio Lopes (PCB), Rafael Duda (PSTU) e Henrique Áreas (PCO) somam 1%. Votos nulos e em branco somam 5%, mesmo percentual dos que não souberam ou não responderam.

O instituto também aferiu a intenção de voto espontânea, quando os nomes não são apresentados aos entrevistados. Neste formato, Cleitinho mantém a liderança com 13%, seguido por Patrus (6%), Kalil (5%) e Simões (4%), num cenário em que 56% do eleitorado segue indeciso.

Segundo turno

O levantamento testou seis projeções de segundo turno, detalhando os confrontos diretos. Em um eventual embate, Cleitinho tem 44% contra 37% de Kalil. Quando o adversário é o atual governador, o candidato do Republicanos vence Simões por 43% a 35%. Já contra o candidato petista, há um empate técnico: Cleitinho marca 43% e Patrus Ananias tem 41%.

Nos cenários sem o líder das pesquisas, a disputa pelo Palácio Tiradentes se acirra. Kalil (39%) e Patrus (38%) ficam tecnicamente empatados, assim como no confronto direto entre o petista e o atual governador, onde Simões e Patrus cravam 35% cada. Por fim, em uma disputa entre PSD e PDT, Simões supera Kalil por 37% a 34%.

Rejeição e avaliação do governo estadual

A pesquisa também mediu o potencial de veto aos pré-candidatos. Cleitinho Azevedo lidera a rejeição múltipla com 45%, seguido de perto por Patrus Ananias (43%) e Alexandre Kalil (41%). Flávio Roscoe não seria votado por 30% dos eleitores, enquanto o atual governador, Mateus Simões, é rejeitado por 28% dos entrevistados.

Em relação à atual gestão do estado, o trabalho do governador Mateus Simões é aprovado por 55% dos eleitores e desaprovado por 41%.

Quando questionados especificamente sobre a qualidade da administração, 42% dos mineiros a consideram regular, 27% a avaliam como ótima ou boa e 28% a classificam como ruim ou péssima.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 2.000 eleitores entre 03 e 07 de setembro de 2026, por meio de entrevistas. A margem de erro é de 2,0 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela própria instituição e está registrado no TSE sob o protocolo MG-00998/2026.