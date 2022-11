Manu Gavassi entra para Acústico MTV com 'Fruto Proibido', de Rita Lee

Manu Gavassi retorna ao cenário da música com uma participação especial: ela participará do Acústico MTV — série do canal que traz grandes nomes da música para produções acústicas — cantando "Fruto Proibido", música de Rita Lee.

A homenagem de Gavassi é muito relacionada às suas preferências, posto que a própria artista já revelou várias vezes sua admiração por Rita Lee. Produção original do Paramount+ em parceria com a F/Simas, o projeto "Acústico MTV: Manu Gavassi canta O Fruto Proibido" será gravado nesta terça-feira, 1, na cidade de São Paulo.

“Quando tive a ideia de prestar uma homenagem para 'O Fruto Proibido', eu não fazia ideia do quão divertido se transformaria esse Acústico MTV. Todo o processo, desde o cenário, até a escolha da banda — formada somente por mulheres — e os ensaios, foi tudo meio mágico. É louco pensar que a Rita Lee tinha a minha idade quando escreveu essas músicas (há mais de 47 anos) e acho que me identifiquei tanto com essas palavras nesse momento da minha vida não por acaso. Esse é um projeto definitivamente especial pra mim,” comemora Manu Gavassi.

Ainda não há data de lançamento precisa para a estreia, mas a gravação será disponibilizada pela MTV e no serviço de streaming da Paramount+.

Quem é Manu Gavassi?

Paulistana, compositora, atriz, cantora, apresentadora do MTV MIAW 2020, maior vencedora desta premiação em 2022 e com mais um MTV EMA (Melhor Artista Brasileira 2021), Manu Gavassi ficou mais reconhecida depois de sua passagem pelo Big Brother Brasil 2020, quando ficou em terceiro lugar na disputa pelo prêmio do reality.

O primeiro álbum da cantora saiu em 2010, com os singles "Garoto Errado" e "Planos Impossíveis", que tiveram mais 40 mil cópias vendidas.

