BBB: estas foram as estratégias de marketing usadas por ex-participantes

O Big Brother Brasil é um dos reality shows mais conhecidos e assistidos na TV brasileira, e teve a sua 22ª edição iniciada nesta segunda-feira (17). Porém, após uma queda nos números de audiência, o jogo teve uma mudança nas últimas edições, nas quais os participantes foram divididos em dois grupos: “pipoca” e “camarote” – correspondendo aos jogadores anônimos e famosos, respectivamente.

Um exemplo dessa crescente em termos de audiência e desempenho foi a final do Big Brother Brasil 21 que coroou a advogada, maquiadora e influencer Juliette Freire como campeã. O episódio final da edição teve a maior audiência do programa desde 2010. Segundo o Painel Nacional de Televisão (PNT), a final bateu a casa dos 34,1 pontos – sendo que cada ponto equivale a 268.278 domicílios sintonizados ao reality.

Já segundo a Rede Globo, no decorrer dos 100 dias da edição do ano passado, o Big Brother Brasil 21 foi visto por 40 milhões de pessoas por dia. Dados do PNT comprovaram que a média de audiência da temporada (27,3 pontos) foi a melhor desde 2012. Esses demonstrativos apontam que o programa é uma grande escola de marketing.

O marketing digital é uma ferramenta indispensável para uma boa construção de marca, e os participantes do BBB (e suas equipes) aprenderam isso na prática - e usaram ao seu favor. Mas não é apenas em reality shows que o marketing pode alavancar a imagem de pessoas e a venda de produtos e serviços. Como uma das áreas mais promissoras para o futuro do mercado de trabalho, o marketing digital pode ser incluído, e trazer benefícios, para qualquer setor.

Se você tem interesse em aprender mais sobre marketing digital e aplicar as estratégias da área para alavancar a sua carreira ou seu próprio negócio, uma boa opção é o curso gratuito da V4 Company, a maior assessoria de marketing digital do país. O grande destaque desta oportunidade é que, além da série de aulas gratuitas, ao final do curso os alunos participantes têm a oportunidade de se tornarem sócios da V4 Company. O curso ficará disponível entre os dias 17 a 24 de janeiro e é 100% gratuito. Para participar basta acessar este link e se inscrever.

Seja um assessor de marketing de sucesso com o curso gratuito da V4 Company!

Marketing digital como estratégia para o BBB

A nova estratégia da emissora para apresentar os jogadores gerou uma curiosidade em relação ao programa e os dados da crescente audiência só comprovam que a técnica funcionou. As duas últimas edições foram grandes sucessos e trouxeram faturamentos milionários aos patrocinadores do reality.

E a edição de 2022 mal começou e já bateu recorde. Segundo a Rede Globo, a edição deste ano do Big Brother Brasil já vendeu 11 das 12 opções de patrocínio. Esse fato é algo inédito, segundo aponta o Observatório da TV. Americanas, Avon e PicPay estão entre as marcas que investiram em peso no programa, com cotas que valem mais de R$ 91 milhões cada.

Aprenda com os participantes e patrocinadores do BBB: Não perca tempo! Faça hoje um curso gratuito de assessor de marketing!

Números como esses só expõem como o programa em si é uma aposta muito maior do que o prêmio final de R$1,5 milhão. Por esse motivo, os participantes, juntamente com suas equipes de comunicação, investem pesado em estratégias de marketing que podem potencializar a exposição e os ganhos gerados pelo reality.

Confira abaixo algumas das as estratégias de marketing dos jogadores que se destacaram nas últimas edições:

Manu Gavassi

A atriz e cantora de 29 anos revolucionou a maneira com que os participantes se preparam para o confinamento. Manu apostou em uma estratégia de marketing bastante diferente, programando grande parte do seu conteúdo para as redes sociais antes de entrar no confinamento. O humor, usado em vídeos onde a participante brinca que estava em um “retiro espiritual”, foi uma grande ferramenta usada para criar aproximação entre a participante e grande parte do público, que ainda não a conhecia profundamente.

Além disso, Manu Gavassi foi uma das participantes que mais teve coesão entre o material online e o dia a dia no programa – pela forma com a qual ela se comunicava. Apesar de a cantora não ter conquistado o prêmio final na sua edição, a paulista terminou sua participação como 3ª colocada. Além disso, um clipe musical, lançado durante sua participação no programa, foi indicado a dois festivais, um deles na Califórnia.

Juliette Freire

A ganhadora da edição do Big Brother Brasil 2021 é um dos grandes destaques quando o assunto é marketing digital. A equipe de Juliette teve constância nas publicações, aproveitando os acontecimentos na casa para humanizar a imagem da participante até então desconhecida e aproximá-la do público.

Os eventos, que muitas vezes colocaram à prova a paraibana, foram as oportunidades perfeitas para a sua equipe abraçar posicionamentos claros em prol da advogada. A equipe manteve uma linha de linguagem e branding consistentes entre o Instagram e o Twitter ao decorrer do programa, sempre adaptando a linguagem para as necessidades de cada rede social.

Algo que somou para o jogo da participante no programa foi o senso online de comunidade. A equipe de marketing de Juliette criou “os cactos”, nome dado aos fãs e apoiadores da jogadora. Dessa maneira, os telespectadores se viam parte da narrativa de virada da jogadora. Além de ganhar o prêmio de 1,5 milhão, Juliette fechou contratos e parcerias com grandes marcas como Avon, Americanas e L'occitane, lançou seu documentário na Globo Play e também seu álbum homônimo.

Gil do Vigor

O economista e influenciador de 30 anos foi um dos bem-sucedidos quando o assunto é marketing digital. Além de criar uma identificação com os telespectadores por sua simplicidade, Gil e sua equipe não perderam o timing dos momentos-chave, aproveitando-se dos memes e do jeito extrovertido que destacou o jogador.

Enquanto Manu criou uma estratégia de marketing digital estruturada antes do programa e a equipe de Juliette, durante, Gil do Vigor criou uma estratégia de comunicação coesa após a sua saída do programa – aprofundando aspectos da narrativa que teve início no confinamento.

O pernambucano foi bastante inteligente quando priorizou parcerias que convergiam com sua trajetória na TV. Um exemplo disso foi a parceria com a marca de iogurtes Vigor. Aproveitando a famosa catchphrase do influenciador, “vigora, Brasil” e “estamos vigorando”. Além da Vigor, o influencer fez parcerias com o Boticário, China In Box, Santander e Motorola, e lançou o documentário Gil na Califórnia, disponível na Globo Play.

Quer aprender mais estratégias de marketing como essas? Então faça o curso gratuito de Assessor de Marketing da maior assessoria do país!