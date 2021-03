Manu Gavassi se torna chefe de conteúdo da marca de gim Tanqueray

A cantora Manu Gavassi acaba de ser anunciada como head de conteúdo da marca de gim Tanqueray, fabricado pela Diageo. A parceria entre a empresa e cantora que se iniciou em 2019 agora fica mais forte com a criação e produção de conteúdo e campanhas digitais.

"Desde o início da parceria, em 2019, Manu sempre teve liberdade para criar à sua maneira como influenciadora. De lá para cá, os conteúdos com maior engajamento foram os criados por ela, então, foi natural evoluirmos e aproximarmos ainda mais a relação neste ano", afirma Paula Costa, vice-presidente de marketing da Diageo.

O trabalho já se inicia no mais recente lançamento de Tanqueray no Brasil, o Tanqueray & Tonic. Manu fica responsável pelo conteúdo deste lançamento nas reds sociais e seguirá desempenhando este papel nas próximas novidades que serão lançadas ao longo do ano.

"O primeiro vídeo publicitário produzido, dirigido e roteirizado por mim foi há dois anos para Tanqueray. Eles me deram essa oportunidade e isso me abriu muitas portas na publicidade. Ter esse cargo só concretiza essa história que estamos escrevendo juntos", afirma Manu Gavassi.

A parceria de uma marca de bebida alcóolicas com uma cantora, porém, não é inédita no mercado. Em 2019, Anitta se tornou chefe de inovação da Skol Beats, fabricada pela Ambev. O modelo permite que as marcas se aproximem de pessoas com alto engajamento na internet e, consequentemente, de seus fãs.