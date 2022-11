Maluma lança "Dembow", sua marca digital de hambúrgueres e hot dogs

O cantor colombiano Juan Luis Londoño, conhecido pelo nome artístico Maluma e por sua importância no cenário do Reggaeton, anunciou na quinta-feira, 3, o lançamento da "Dembow", sua nova marca digital de hambúrgueres e hot dogs.

A proposta do restaurante Dembow é, na verdade, ser um pouco diferente do convencional. Inicialmente, as operações do restaurante serão apenas via delivery, sem ter nenhum ponto de venda físico. O estabelecimento será o primeiro restaurante digital a ser inaugurado em quatro países, 17 cidades e 86 pontos de venda ao mesmo tempo.

“A essência é o mais importante [...] e é um orgulho levar meu bairro, minha cultura para todo o mundo”, completa Maluma.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos pra você aproveitar seu tempo livre com qualidade.

Dembow, novo restaurante de Maluma

O Dembow tem uma proposta culinária disruptiva de hambúrgueres e hot dogs em um único lugar. Os lanches são no formato Super Smashed Burgers, que são hambúrgueres que contam com fatias de carne menores, mais leves e prensadas na chapa, tendência que remete aos primeiros hambúrgueres produzidos pelo McDonald's na década de 1950, e que se popularizaram nos Estados Unidos e na Europa.

Lanches desse tipo ficam menos tempo na grelha e chegam ao ponto com uma crosta crocante, que maximiza o seu sabor. Já os hot dogs da marca terão ingredientes que normalmente não seriam vistos nessa apresentação.

O conceito da marca é baseado na música, assim como o sucesso de Maluma. Dembow tem a proposta de ser um restaurante com uma pegada de gênero urbano, com o som do bairro latino que inspira as músicas dos cantores de reggaeton.

O negócio também tem o objetivo de honrar as raízes de Maluma, pois ele teve como inspirações o pequeno empreendedor, que acorda cedo para abrir o seu negócio de bairro, o "boteco" de esquina onde as pessoas fazem "bicos" e às vezes algumas travessuras.

Dembow é um flow que mistura culturas, ritmos, cores e sabores, que estarão junto do cliente onde quer que ele vá.

Desde ontem, as principais cidades do México, do Peru, da Colômbia e a cidade de São Paulo, já podem desfrutar dos produtos vendidos no Dembow. Mais informações sobre a marca podem ser encontradas em seu perfil no Instagram (@dembowbymaluma) e pedidos podem ser realizados via Rappi ou pelo canal oficial de delivery da marca.

LEIA TAMBÉM