Bruna Marquezine é confirmada em um dos painéis da Unlock CCXP

A atriz, modelo e embaixadora da marca esportiva Puma no Brasil Bruna Marquezine teve a sua presença confirmada nesta sexta-feira, 4, em um dos painéis do Unlock CCXP, que acontecerá entre os dias 29 e 30 de novembro.

O evento, que antecede a Comic Con Experience deste ano e aborda cases de sucesso em negócios, também contará com a presença de celebridades brasileiras, como Kondzilla, Gaules, Andreza Delgado, Gal Barradas, Mari Palma, Antonio Tebet e Ian SBF.

Para Gustavo Giglio, um dos curadores do Unlock CCXP, a presença de Bruna Marquezine agrega bastante ao evento, já que a atriz pode trazer um pouco mais sobre sua experiência de frente e por trás das câmeras.

"É uma oportunidade única para ouvir da atriz um pouco mais sobre projetos colaborativos, como é ser embaixadora de uma marca tão representativa e forte, como é a sua participação, parceria e como uma marca pode e deve se aproximar dos grandes nomes do mainstream", afirma Giglio.

Bruna Marquezine no cenário da cultura pop

A carreira da atriz começou cedo, quando ainda tinha 5 anos de idade, mas foi aos 7 que Marquezine se tornou uma relevação nas telenovelas, quando interpretou "Salete", na novela Mulheres Apaixonadas, produzida pela TV Globo. Desde então, ela coleciona contratos e oportunidades — até mesmo para filmes internacionais.

Previsto para agosto de 2023, Bruna aparecerá no filme "Besouro Azul", baseado na série de quadrinhos de mesmo nome da DC Comics. No longa-metragem, dará vida à personagem Jenny, interesse romântico do herói e protagonista Besouro Azul (Xolo Maridueña).

O que é o Unlock CCXP?

O Unlock CCXP é um evento prévio à CCXP22 e será realizado nos dias 29 e 30 de novembro. Com 18 palestras e mais de 20 horas de conteúdo e networking, ele tem como objetivo abordar cases de sucesso para a área de negócios, além de abordar bastidores e falar mais sobre a indústria criativa que cerca o mercado de entretenimento.

O Unlock CCXP ainda tem credenciais à venda, no valor de R$ 2.500,00. O ingresso concede ao comprador uma série de benefícios além das palestras, que são:

Visita guiada à montagem do evento principal

Acesso à Spoiler Night (Noite que antecede a abertura da CCXP)

Acesso VIP à todos os dias do evento, com entrada de até uma hora antes ao horário de abertura ao público.

Café da manhã e almoço nos dois dias da Unlock CCXP

Acesso ao 'Happy Networking Hour', com diversos profissionais do mercado.

O Unlock CCXP acontecerá entre os dias 29 e 30 de novembro, das 08h00 às 18h00. Para adquirir ingressos, basta acessar este link.

Onde comprar os ingressos para a CCXP 2022?

Os ingressos para a feira estão acabando e alguns dos dias já estão esgotados.

A venda das credenciais é feita no site oficial do evento. Os preços variam a depender da credencial escolhida, com valor mínimo de R$ 140.

Onde será a CCXP deste ano?

Como de costume, a feira será no São Paulo Expo, localizado na zona norte da capital paulista.

Quais são os artistas confirmados para a CCXP 2022?

A lista de confirmados à CCXP deste ano ainda seguem em atualização. Alguns dos grandes nomes confirmados são Edgar Vivar ("Senhor Barriga" em "Chaves"), Alexander Ludwig (ator em "Vikings e "Jogos Vorazes"), Jim Starling (criador do "Thanos"), Ed Gama (humorista), Gaules (streamer) e Vitão (cantor).

