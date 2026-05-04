Madonna e Michael Jackson: a relação breve e turbulenta entre dois ícones do pop

Os nomes de Madonna e Michael Jackson voltaram ao centro da cultura pop em 2026, impulsionados pelo sucesso do filme Michael e por novas aparições públicas e musicais da artista.

O momento reacendeu o interesse por um capítulo pouco explorado: a breve e conturbada relação entre os dois ícones nos anos 1990.

Segundo relato do empresário Freddy DeMann, que trabalhou com ambos, Michael Jackson ainda acompanhava as escolhas artísticas de Madonna anos depois do afastamento.

Em um encontro em 2008, em Paris, o cantor teria feito uma crítica direta. “Diga a ela que esqueceu das melodias”, o que indicava que a rivalidade criativa persistia.

O momento mais simbólico da aproximação ocorreu no Oscar 1991, quando os dois chegaram juntos ao evento. A aparição gerou repercussão imediata, com Madonna apostando em referências a Marilyn Monroe e Jackson mantendo sua estética característica.

Tentativa de colaboração terminou em impasse

A relação avançou brevemente para o campo profissional durante o desenvolvimento da música “In the Closet”, do álbum Dangerous (1992).

Madonna participou das primeiras discussões e sugeriu uma abordagem mais explícita, além de ideias visuais para o clipe.

Madonna e Michael Jackson: encontro entre ícones do pop foi marcado por tensão criativa e pessoal (Barry King/WireImage)

De acordo com o produtor Kenneth Edmonds, Jackson rejeitou propostas que envolviam mudanças mais radicais em sua imagem.

A parceria foi encerrada, e a faixa seguiu com outra colaboração, creditada inicialmente como “Mystery Girl”, depois revelada como Stéphanie de Mônaco.

Divergências pessoais aceleraram afastamento

Além das diferenças criativas, relatos indicam conflitos pessoais. Jackson mencionou um episódio em que recusou sair com Madonna após ela sugerir um roteiro que incluía uma boate de striptease. O cantor também afirmou que a artista fez comentários negativos sobre ele na imprensa.

Madonna, por sua vez, confirmou desentendimentos e descreveu o comportamento do cantor em conversas posteriores.