Madonna no Rio: veja quais filhos da cantora estão no Brasil

Faltam poucos dias para o show histórico de Madonna na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Neste sábado, 4, a Rainha do Pop fará uma apresentação gratuita da Celebration Tour.

Além da sua equipe de bailarinos e outros profissionais, a cantora desembarcou na capital carioca acompanhada de seus filhos. Quatro dos seis herdeiros de Madonna estão na capital carioca, mas não só para aproveitar suas belezas. Eles também farão participação especial no espetáculo.

Na semana passada, antes do show da turnê no México, Madonna expressou sua gratidão aos filhos por estarem ao seu lado nos palcos.

"Preciso agradecer aos meus filhos incrivelmente talentosos que me ajudaram nessa jornada, cada um deles trazendo seu talento único para o palco".

Conheça os filhos de Madonna

Stella e Estere Ciccone, 11 anos

Em 2017, Madonna adotou as gêmeas de 5 anos, Stella e Estere, do Malauí. Agora, com 11 anos de idade, as meninas fazem parte da turnê Celebration Tour e têm um momento especial durante a performance de "Vogue", quando a cantora homenageia a cultura ballroom dos anos 1970 em Nova York.

A adoção das meninas ocorreu após o término do casamento de Madonna com o cineasta Guy Ritchie.

David Band, 18 anos

Adotado no Malauí enquanto Madonna era casada com Ritchie, o primogênito da cantora faz uma entrada especial durante o sucesso "Like a Prayer", representando o cantor Prince, que contribuiu com sua guitarra no álbum, tanto na faixa-título quanto em "Act of Contrition".

Mercy James, 18 anos

Logo após adotar David, Madonna conheceu sua quarta filha, Mercy. Ela encontrou Mercy em um orfanato diferente, mas também no Malauí, em 2009. Atualmente ela tem 18 anos.

Após a apresentação de "Hung Up", a Mercy mostra seu talento ao tocar piano de cauda enquanto sua mãe canta "Bad Girl".

Rocco Ritchie, 23 anos

Rocco, atualmente com 23 anos, nasceu em 2000 e é fruto do último casamento de Madonna com o diretor Guy Ritchie.

Ele não está participando da Celebration Tour, mas já teve experiências nos palcos brasileiros ao lado da mãe. Rocco atuou como bailarino na turnê Sticky and Sweet, em 2008. Atualmente, o jovem segue uma carreira como artista plástico.

Lourdes Maria, 27 anos

A primeira filha de Madonna, Lourdes Maria, agora com 27 anos, nasceu após o fim do primeiro casamento da cantora com o ator Carlos Leon.

Embora não participe da Celebration Tour, Lourdes tem se dedicado à sua carreira solo como cantora e dançarina, utilizando o nome artístico do pai.