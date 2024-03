Madonna confirma show no Brasil; veja tudo o que sabemos

O rumor se confirmou! Depois de tanta especulação sobre a vinda da 'Rainha do Pop', Madonna finalmente confirmou as apresentações no Brasil.

A novidade foi anunciada no perfíl do banco Itaú, nas rede sociais, nesta quinta-feira, 21. Na publicação, a cantora declara: 'Estou chegando em breve'.

Ela trará "The Celebration Tour", que comemora seus 40 anos de carreira, e fará uma apresentação única na cidade maravilhosa no dia 4 de maio. Ainda não há informações sobre venda de ingressos.

Uma página exclusiva foi criada dentro do site do banco para anunciar a novidade. Ao acessar o endereço, os visitantes são recebidos com a mensagem "É oficial. Ela vem". Além disso, há a sugestão de novidades exclusivas para os clientes do Itaú, posicionada logo acima de um botão que redireciona o usuário para uma página de abertura de conta.

Com batidas do clássico hit "Vogue", a cantora surge no vídeo vestindo um elegante vestido preto, acompanhado por luvas e adornada com camadas de colares de pérolas e brincos de crucifixo.

Anteriormente, surgiram rumores sobre um possível show gratuito, promovido banco Itaú, com quem a Madonna recentemente fechou uma campanha de publicidade.

Quando será o show da Madonna no Brasil?

Segundo as informações do jornal O Globo, adiantada no início do mês pela coluna de Lauro Jardim, Madonna oficialmente trará a"The Celebration Tour", no dia 4 de maio, somente na cidade do Rio de Janeiro. Novas datas em outros lugares, como São Paulo, ainda podem ser anunciados. Em janeiro deste ano, William Orbit, ex-produtor da cantora, fez uma publicação nas redes sociais e afirmou que o Brasil estava na lista de países pelos quais a turnê passará.

Último show de Madonna no Brasil

A última vez que Madonna colocou os pés em solo brasileiro foi em 2012, em um icônico show no Estádio do Morumbi (São Paulo). No começo deste ano, a artista chegou a anunciar apresentações nos EUA, México, Canadá e Europa, previstos para janeiro e julho de 2024.