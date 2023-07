Hologramas, direitos autorais e herança: o que a Madonna exige após sua morte?

Depois de passar por uma experiência de quase morte, a cantora Madonna decidiu pensar em como ficará seu legado quando não estiver mais viva. Na última segunda-feira, 10, a artista estabeleceu regras rígidas sobre o uso póstumo de sua imagem e de suas músicas. Além disso, ela também decidiu como será dividida a herança entre seus seis filhos.

No último mês, Madonna passou por uma internação na UTI e chegou a ser intubada. O motivo, segundo nota do empresário da artista, Guy Oseary, publicada nesta quarta-feira, 28, foi uma infecção bacteriana. Devido ao estado de saúde da cantora, a turnê "Celebration", prevista para começar no dia 15 de julho, no Canadá, foi adiada para outubro.

Quais as exigências de Madonna após sua morte?

Como informa o jornal "The Sun", Madonna foi bem enfática ao estabelecer que não quer que sua imagem seja usada por meio de holograma após sua morte. “Com exceção do Abba Voyage (turnê do grupo sueco Abba com esse tipo de tecnologia), o uso de hologramas para dar vida aos artistas tem sido questionável, para dizer o mínimo”, comentou uma fonte ouvida pelo jornal.

Em 2020, a cantora Whitney Houston foi reproduzida em um holograma para uma turnê póstuma, algo que gerou uma série de repercussões negativas. "A turnê de holograma de Whitney Houston foi criticada e Madonna se recusa a permitir que executivos famintos por dinheiro façam o mesmo. Ela passou toda a sua vida dando as ordens e mantendo a relevância cultural. Não há chance de ela deixar todo o seu trabalho duro ser manchado, reforçou a fonte.

Divisão da herança

Visando uma separação de bens justa e longe de polêmicas, a cantora já estabeleceu que seus seis filhos — Lourdes (26 anos), Rocco (22), David (17), Mercy (16) e as gêmeas Estere e Stelle (10) — terão os mesmos direitos, iguais, sobre todas as suas músicas. A publicação do "The Sun" ainda salienta que a cantora quer ter total controle sobre a divisão de bens para evitar quaisquer conflitos entre os familiares.

A fortuna de Madonna é avaliada em US$ 850 mil, o equivalente a cerca de R$ 4 bilhões.