Ex-produtor de Madonna confirma turnê da cantona no Brasil; entenda

Se ainda restavam dúvidas sobre a presença de Madonna no Brasil em 2024, elas já podem ser sanadas. William Orbit, ex-produtor da cantora, fez uma publicação nas redes sociais nesta segunda-feira, 22, e afirmou que o Brasil está na lista de países pelos quais a turnê "The Celebration Tour", que comemora os 40 anos de carreira de Madonna, passará neste ano.

A publicação do Instagram, entretanto, não detalha data nem local das apresentações. Mas esse não é o primeiro indício de que a rainha do pop vem para as terras brasileiras. Em um dos shows na Alemanha, em novembro do ano passado, a própria cantora avisou que viria para o Brasil em breve. “Eu estarei lá [no Brasil], em algum momento”, disse ela.

Na publicação de Orbit, o produtor relembrou os momentos da gravação de 'Ray of Light', disco que fizeram juntos, e disse que deseja contribuir com novos projetos da cantora. “Às vezes fecho os olhos e sonho em criar outro álbum 'Ray of Light' com ela (Madonna), e com todos os filhos dela, que estão tão bem integrados. Mas, com uma turnê até o outono, com o Brasil agora incluído, isso é improvável. É um trabalho árduo fazer isso todas as noites e dar o melhor de si”, diz ele na publicação.

Quando Madonna virá para o Brasil?

Ainda não há nenhuma confirmação oficial de que Madonna virá para o Brasil em 2024. No entanto, segundo apuração do jornalista José Norberto Flesch, a cantora deve anunciar o show já em fevereiro de 2024. Ainda não há informações sobre o local exato do show, tampouco sobre os ingressos.

Turnês de Madonna

A última vez que Madonna colocou os pés em solo brasileiro foi em 2012, em um icônico show no Estádio do Morumbi (São Paulo). No começo deste ano, a artista chegou a anunciar apresentações nos EUA, México, Canadá e Europa, previstos para janeiro e julho de 2024.