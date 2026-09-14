Quantas vezes Renato Gaúcho já foi técnico do Grêmio?

O Grêmio definiu rapidamente o substituto de Luís Castro. Apenas um dia após a saída do treinador, o clube gaúcho anunciou nesta segunda-feira o retorno de Renato Gaúcho ao comando da equipe. Livre no mercado desde que deixou o Vasco, em junho, o técnico inicia sua mais nova passagem pelo Tricolor Gaúcho.

Vai ser a quinta passagem do treinador pelo Imortal.

1ª Passagem (2010–2011): assumiu em agosto de 2010 e classificou o time para a Libertadores daquele ano, ficando até junho de 2011.

2ª Passagem (2013): Retornou em julho de 2013 e levou o Tricolor ao vice-campeonato brasileiro, saindo no final daquela temporada.

3ª Passagem (2016–2021): A mais longa e vitoriosa de sua carreira no clube, onde conquistou a Copa do Brasil (2016) e a Copa Libertadores (2017), além de estaduais.

4ª Passagem (2022–2024): Voltou em setembro de 2022 para ajudar na reta final da Série B, permaneceu até o final de 2024 e conquistou mais Gauchões.

para iniciar mais um ciclo no comando da equipe.

5ª Passagem (2026–presente): Teve seu retorno anunciado nesta segunda-feira para iniciar mais um ciclo no comando da equipe.

Ídolo da torcida gremista, Renato volta ao clube após sua última trajetória entre setembro de 2022 e dezembro de 2024. A missão será tirar o Grêmio da parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Atualmente, a equipe ocupa a 15ª colocação, com 28 pontos, mesma pontuação de Vasco e Internacional, que aparecem na zona de rebaixamento.

Nas redes sociais, o clube celebrou o retorno do treinador com uma mensagem especial para a torcida.

“Ele está de volta! Como você mesmo um dia falou: ‘O Grêmio não me chama. O Grêmio me convoca’. Então, Renato, chegou a hora de vivermos nossas glórias mais uma vez juntos. Bem-vindo de volta à tua casa. Bem-vindo de volta ao nosso Grêmio”, publicou o Tricolor.

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Post 'involuntário'

Antes mesmo do anúncio oficial, porém, o reencontro entre Renato e o Grêmio acabou sendo antecipado de forma involuntária. No domingo, o treinador chegou a publicar em seu perfil no Instagram uma mensagem comemorando o retorno ao clube, mas a postagem foi apagada poucos minutos depois.

“Oi, torcedor gremista. Estou muito feliz com a minha volta!”, escreveu Renato.

A exclusão da publicação foi explicada por Carol Portaluppi, filha do treinador e responsável pela administração de suas redes sociais. Segundo ela, o conteúdo foi divulgado antes da hora, já que o acerto ainda não havia sido formalizado.

“Gente, eu tive que apagar a foto. Vocês podem fingir que não viram nada, fingir uma surpresa depois. Porque não pode postar agora”, brincou Carol em vídeo publicado nas redes sociais.