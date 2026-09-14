Quantas vezes Renato Gaúcho já foi técnico do Grêmio?

Antes mesmo do anúncio oficial, porém, o reencontro entre Renato e o Grêmio acabou sendo antecipado de forma involuntária por um post (Silvio Avila/Getty Images)
Repórter
Publicado em 14 de setembro de 2026 às 14h43.
Última atualização em 14 de setembro de 2026 às 15h16.
O Grêmio definiu rapidamente o substituto de Luís Castro. Apenas um dia após a saída do treinador, o clube gaúcho anunciou nesta segunda-feira o retorno de Renato Gaúcho ao comando da equipe. Livre no mercado desde que deixou o Vasco, em junho, o técnico inicia sua mais nova passagem pelo Tricolor Gaúcho.
Vai ser a quinta passagem do treinador pelo Imortal.
Ídolo da torcida gremista, Renato volta ao clube após sua última trajetória entre setembro de 2022 e dezembro de 2024. A missão será tirar o Grêmio da parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Atualmente, a equipe ocupa a 15ª colocação, com 28 pontos, mesma pontuação de Vasco e Internacional, que aparecem na zona de rebaixamento.
Nas redes sociais, o clube celebrou o retorno do treinador com uma mensagem especial para a torcida.
“Ele está de volta! Como você mesmo um dia falou: ‘O Grêmio não me chama. O Grêmio me convoca’. Então, Renato, chegou a hora de vivermos nossas glórias mais uma vez juntos. Bem-vindo de volta à tua casa. Bem-vindo de volta ao nosso Grêmio”, publicou o Tricolor.
Ver esse post no Instagram
Antes mesmo do anúncio oficial, porém, o reencontro entre Renato e o Grêmio acabou sendo antecipado de forma involuntária. No domingo, o treinador chegou a publicar em seu perfil no Instagram uma mensagem comemorando o retorno ao clube, mas a postagem foi apagada poucos minutos depois.
“Oi, torcedor gremista. Estou muito feliz com a minha volta!”, escreveu Renato.
A exclusão da publicação foi explicada por Carol Portaluppi, filha do treinador e responsável pela administração de suas redes sociais. Segundo ela, o conteúdo foi divulgado antes da hora, já que o acerto ainda não havia sido formalizado.
“Gente, eu tive que apagar a foto. Vocês podem fingir que não viram nada, fingir uma surpresa depois. Porque não pode postar agora”, brincou Carol em vídeo publicado nas redes sociais.