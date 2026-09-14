Quem sabe usar inteligência artificial ganha mais como freelancer? Os dados mostram

Quem trabalha como freelancer já encontra um mercado em que saber usar inteligência artificial pode afetar o preço do trabalho. Dados recentes da plataforma Upwork mostram, porém, que existe uma diferença importante entre simplesmente usar IA e aplicá-la em atividades de maior complexidade.

Segundo o Future Workforce Index 2026, freelancers que realizam trabalhos com IA recebem, em média, 34% mais por hora do que aqueles que não incorporam a tecnologia ao trabalho. O levantamento considera profissionais de diferentes categorias na plataforma.

Para quem quer se preparar para esse mercado, o Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME apresenta, em quatro aulas práticas e online, aplicações da tecnologia para profissionais. O programa custa R$ 37.

O que está fazendo o freelancer ganhar mais

O levantamento mostra que o prêmio não está distribuído igualmente entre todas as atividades relacionadas à IA. Em trabalhos de execução mais simples, a maior oferta de profissionais e ferramentas pode pressionar os ganhos.

Um exemplo é a produção de conteúdo, imagens e vídeos com IA. Na Upwork, contratos de trabalhos de IA generativa e produção criativa cresceram 90% em um ano, enquanto os ganhos por contrato caíram 13%.

Já os trabalhos que combinam IA com conhecimento especializado apresentam outra dinâmica. Serviços profissionais ampliados por IA cresceram 72% e tiveram aumento de 22% nos ganhos.

Entre os profissionais que realizavam trabalhos mais complexos com auxílio da tecnologia, os ganhos cresceram 45% no primeiro trimestre de 2026, segundo a pesquisa.

Na prática, isso ajuda a explicar por que um freelancer que utiliza ChatGPT para produzir um texto simples não necessariamente poderá cobrar mais, enquanto alguém que usa IA para estruturar uma estratégia, analisar dados ou automatizar uma etapa de um processo pode aumentar o valor entregue ao cliente.

O diferencial está no resultado, não apenas na ferramenta utilizada.

Quais habilidades de IA estão ganhando espaço

A demanda também está se deslocando para profissionais capazes de integrar inteligência artificial ao trabalho que já realizam.

Dados da Upwork mostram que as habilidades explicitamente relacionadas à aplicação de IA em funções existentes cresceram 109% em 2025. Entre os destaques estão integração de IA, geração e edição de vídeos e desenvolvimento de chatbots.

Para freelancers, isso abre espaço para combinações como:

marketing + automação com IA

programação + desenvolvimento de agentes

design + geração e edição de imagens

análise de dados + ferramentas de IA

produção de conteúdo + pesquisa e revisão assistidas por IA

A lógica é semelhante para profissionais que não trabalham diretamente com tecnologia. Conhecer o próprio setor continua sendo relevante porque permite avaliar o que a IA produz, identificar erros e adaptar a resposta ao contexto do cliente.

O Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME custa R$ 37 e reúne quatro aulas práticas, online, voltadas à aplicação da inteligência artificial no trabalho.

O profissional mais valorizado é quem conecta IA ao negócio

A pesquisa de 2026 chama esse perfil de “AI orchestrator”, ou orquestrador de IA. É o profissional que sabe escolher ferramentas, coordenar diferentes etapas, avaliar resultados e tomar decisões com base no contexto do trabalho.

Isso muda a forma como a habilidade pode ser apresentada a um cliente. Em vez de vender apenas “uso de IA”, o freelancer pode demonstrar como a tecnologia reduz tempo, automatiza tarefas, melhora uma entrega ou permite executar uma atividade que antes exigia mais recursos.

A própria plataforma indica que trabalhos altamente especializados em IA podem alcançar faixas superiores de remuneração. Em 2026, funções avançadas de IA, desenvolvimento e consultoria estratégica aparecem entre as categorias que podem chegar a US$ 75 a US$ 150 ou mais por hora na plataforma.

Isso não significa que todo freelancer que aprende uma ferramenta poderá aumentar seu preço imediatamente. Experiência, especialização, demanda e qualidade da entrega continuam influenciando a remuneração.

O cenário indica, portanto, uma divisão: tarefas simples e facilmente replicáveis tendem a sofrer maior pressão de preço, enquanto profissionais que combinam inteligência artificial com conhecimento de domínio e capacidade de resolver problemas podem capturar uma parcela maior do valor gerado.

Para quem quer desenvolver essa combinação, o Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME oferece quatro aulas práticas, online, por R$ 37.