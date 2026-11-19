RESUMO ＋ Redes sociais e plataformas de inteligência artificial podem virar a porta de entrada para serviços financeiros, afirmou Roberto Campos Neto, vice-chairman e head de Políticas Públicas do banco digital Nubank e ex-presidente do Banco Central, na segunda-feira, 16. No 21º SIAC, evento da associação Acrefi em São Paulo, ele destacou o impacto de Open Finance, tokenização e stablecoins.

O acesso do consumidor aos serviços financeiros poderá ocorrer por redes sociais ou plataformas de inteligência artificial, ampliando a disputa hoje concentrada nos aplicativos dos bancos. A avaliação é de Roberto Campos Neto, vice-chairman e head de Políticas Públicas do Nubank e ex-presidente do Banco Central.

Durante o 21º SIAC, promovido pela Acrefi na última segunda-feira (16), em São Paulo, ele afirmou que a evolução do Open Finance, dos pagamentos digitais e da IA pode mudar tanto os produtos oferecidos quanto o canal usado pelo cliente para contratá-los.

Hoje, segundo Campos Neto, os bancos competem pela principalidade, buscando concentrar uma parcela maior da vida financeira de cada cliente. A próxima disputa poderá envolver também empresas de outros setores que ocupem essa interface com o consumidor.

“Em algum momento o canal de entrada no mundo financeiro pode não ser mais o canal bancário, pode ser um canal de mídia social”, afirmou. Ele incluiu entre as possibilidades os grandes grupos que desenvolvem inteligência artificial e destacou a necessidade de adaptação da regulamentação para acompanhar essas mudanças.

Ao comentar o desenvolvimento de aplicativos que reúnem informações de diferentes instituições, o executivo relatou que imaginava um espaço maior para agregadores independentes. Com o compartilhamento autorizado pelo cliente, essas empresas poderiam funcionar como uma plataforma de comparação e contratação de produtos financeiros.

Na prática, porém, sua avaliação é que os bancos responderam desenvolvendo aplicativos capazes de incorporar dados de concorrentes. Ao explicar a reação das instituições, resumiu: “Eu preciso ter um app muito bom que agregue tudo porque eu quero ser o canal de entrada do meu cliente no mundo financeiro”.

A capacidade de gerar e interpretar dados está no centro dessa transformação. Campos Neto explicou que o Pix foi concebido não apenas como um sistema de pagamentos, mas também como uma ferramenta para produzir informações que ajudassem a construir o histórico financeiro de pessoas sem acesso prévio ao crédito.

“Se eu tenho pagamentos, gero dados e uso dados pra construir um histórico, eu posso começar a dar crédito”, disse. Nesse processo, ele considera que a vantagem competitiva passa a depender da capacidade de compreender o cliente e desenvolver produtos adequados às suas necessidades.

O executivo apontou também a convergência entre Open Finance, tokenização e IA como uma transformação cujo potencial ainda não é plenamente percebido. Na avaliação do especialista, dados compartilhados, ativos representados digitalmente em plataformas e ferramentas de IA podem tornar a intermediação mais eficiente e reduzir custos.

Entre as possibilidades, citou pagamentos executados automaticamente mediante o cumprimento de condições e o uso de frações de um imóvel como garantia para obter empréstimos. A transparência e a verificação dos ativos, segundo ele, poderiam facilitar essas operações.

Campos Neto também destacou que o avanço da inteligência artificial deve alcançar as transações financeiras, além dos processos internos e do atendimento ao cliente. Esse movimento, afirmou, exigirá um Banco Central com recursos, profissionais qualificados e autonomia para acompanhar a inovação.

Ao defender que a regulação avance junto com a tecnologia, ressaltou que “a regulamentação é muito importante para fazer com que esse processo, de fato, seja um processo que gere ganho para as pessoas e não risco pro sistema”.

Stablecoins e pagamentos internacionais

A transformação dos serviços financeiros também passa pelo crescimento das stablecoins, ativos digitais cujo valor busca acompanhar uma referência, como uma moeda. Ao analisar as emissões vinculadas ao dólar, Campos Neto diferenciou os usos observados nos mercados emergentes e nas economias avançadas.

Nos primeiros, sua avaliação é que esses instrumentos têm funcionado principalmente como reserva de valor; nas demais, destacou sua utilização em operações entre moedas e negociações de criptoativos. “No final das contas, no mundo emergente é uma forma barata de ter uma conta em dólar”, afirmou.

Para o executivo, a expansão desse mercado deve ser acompanhada por maior regulação e atenção à existência de reservas que sustentem as emissões. “Eu acho que no futuro poucas stablecoins não reguladas vão sobreviver”, projetou. Ao justificar essa avaliação, mencionou experiências anteriores em que o lastro anunciado não correspondia integralmente aos ativos disponíveis.

O crescimento das soluções privadas, acrescentou, também alimenta o debate sobre o papel dos bancos centrais na emissão de moedas digitais e sobre alternativas como os depósitos bancários tokenizados.

Em outra frente dos pagamentos internacionais, Campos Neto apresentou a hipótese de conectar, em tempo real, sistemas nacionais de transferências instantâneas semelhantes ao Pix. Ele tratou essa conexão como uma possibilidade ainda não plenamente implementada, capaz de operar com diferentes moedas e alterar a dimensão transacional do risco cambial.

Nesse cenário, a atenção se deslocaria também para a infraestrutura de integração: “A gente deixa de ter essa conversa de qual é a moeda mais importante e a gente passa a ter uma conversa de qual é o sistema que vai ligar todos esses sistemas de pagamento de tal forma a gerar essa eficiência”.