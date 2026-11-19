O streaming brasileiro ganhou um novo arranjo comercial. Globo e Disney anunciaram na quarta-feira, 11 de novembro, uma parceria inédita no país para vender publicidade do Globoplay e do Disney+ em uma oferta integrada. Na prática, um anunciante poderá montar uma única estratégia de mídia com inventário das duas plataformas, negociada em um só ponto de contato: a Globo.

A parceria busca resolver um problema conhecido do mercado. Com a multiplicação de serviços de vídeo sob demanda e a popularização dos planos com anúncios, a verba das marcas passou a se espalhar por vários ambientes, cada um com sua negociação, suas métricas e seus relatórios de entrega. A proposta das duas empresas é concentrar essa operação e oferecer ao mercado publicitário audiências complementares, com uma leitura consolidada do investimento.

Giselle Ghinsberg, diretora de Ad Sales & Partnerships da The Walt Disney Company Brasil, diz que o acordo muda a forma como a empresa leva o potencial publicitário do Disney+ ao mercado brasileiro. “O resultado é uma proposta que amplia as possibilidades para as marcas, mantendo a identidade e os diferenciais de cada plataforma.”

Como funciona o acordo?

Uma marca poderá, por exemplo, patrocinar um conteúdo do Globoplay e ter acesso também a inventário de conteúdo semelhante no catálogo do Disney+. O veículo cita como exemplo uma associação que reúna o Big Brother Brasil e séries como Amor da Minha Vida e Grey’s Anatomy, disponíveis no streaming da empresa norte-americana.

Nesta primeira fase, a parceria se limita ao entretenimento. Projetos e pacotes selecionados poderão reunir inventário das duas plataformas. As empresas não divulgaram valores, metas de faturamento nem a duração do contrato.

A iniciativa vale apenas para o mercado publicitário. A Globo será a interlocutora de agências e anunciantes e vai estruturar as propostas a partir dos objetivos de cada marca. A ideia é combinar oportunidades no Globoplay e no Disney+ de acordo com os conteúdos e o perfil de público de cada serviço.

Para Renata Fernandes, diretora de Produtos Publicitários Digitais da rede de TV brasileira, o modelo responde a uma demanda por simplicidade na compra de mídia. “Estamos unindo os maiores contadores de histórias do Brasil e do mundo para oferecer ao mercado uma solução one stop shop, uma forma mais simples e potente de construir projetos em torno de conteúdos e territórios que fazem parte da vida das pessoas.”

A integração, no entanto, fica restrita à oferta comercial. Globoplay e Disney+ seguem como serviços independentes, com catálogos, assinaturas, aplicativos e estratégias próprios.

Uma relação antiga

Esta não é a primeira aproximação entre as duas companhias. Em 2020, Globoplay e Disney+ lançaram uma assinatura conjunta com desconto. Em 2023, Globo e Disney fecharam um acordo de coprodução de quatro longas brasileiros, um por ano, com exibição nos cinemas e janela posterior nos streamings das duas empresas.

O novo acordo leva a parceria para a receita publicitária, área que ganhou peso para o Disney+ no Brasil desde que o plano Padrão com Anúncios passou a ser vendido diretamente no site da plataforma, em março de 2025.