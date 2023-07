Primavera Sound: The Killers, The Cure e mais são confirmados no festival; veja lineup completo

Até o momento, o festival não a divisão dos dias e dos horários. A banda The Cure já havia sido anunciada em junho deste ano como primeira grande atração, e o vocalista Robert Smith chegou a publicar no Twitter que o grupo deve fazer outros shows na América Latina em 2023. No ano passado, a banda The Killers também veio ao Brasil para apresentação no GP Week, feito no estádio do Allianz-Parque.

A pré-venda geral do evento aconteceu no dia 11 de julho. A venda geral começou no dia 14, no site oficial da Tickets for Fun e na bilheteria oficial (Av. Brigadeiro Luís Antônio, 411, República – sem taxa). Os valores variam entre R$ 708 a R$ 2.918.

Reflect what you are 🪞 Com vocês, o line-up do #PrimaveraSoundSaoPaulo! Nos vemos dias 02 e 03 de dezembro no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. 💐 🎫 Garanta o seu ingresso Passaporte pelo site da Tickets For Fun (com taxa) ou na bilheteria do Teatro Renault (sem taxa). pic.twitter.com/hgB1BpyUb7 — Primavera Sound São Paulo (@PsSaopaulo) July 20, 2023

Veja o lineup completo do Primavera Sound 2023

The Cure

The Killers

Pet Shop Boys

Beck

Grimes

Marisa Monte

Bad Religion

The Blessed Madonna

Cansei De Ser Sexy

Carly Rae Jepsen

The Hives

Róisín Murphy

Black Midi

Dorian Electra

Marina Sena

Muna

Off!

Slowdive

Soccer Mommy

Tokimonsta

Àiyé

Nelson D & Edgar

Él Mató A Un Policía Motorizado

Getúlio Abelha

Just Mustard

Marina Herlop

Mateus Fazeno Rock

Mc Bin Laden

Puerto Candelaria

Slipmami

The Twilight Sad

Como comprar ingressos para o Primavera Sound 2023?

Os ingressos para o Primavera Sound em São Paulo já estão disponíveis para venda no site oficial da Tickets for Fun e na bilheteria oficial (Av. Brigadeiro Luís Antônio, 411, República – sem taxa). Por lá, é possível ter acesso às modalidades de Primavera Passaporte e Primavera VIP Passaporte. Os ingressos individuais, por dia, ainda não foram liberados.

* Todos os clientes que adquirirem ingressos na modalidade Passaporte, terão a oportunidade de resgatar ingressos gratuitos para os shows do Primavera na Cidade, conforme disponibilidade. Em breve, o regulamento será divulgado nos canais oficiais.

Veja o valor dos ingressos do Primavera Sound:

Primavera Day: Acesso a um dia do festival. Em breve.

Acesso a um dia do festival. Em breve. Primavera Passaporte: Acesso aos dias 2 e 3 do festival | Meia: R$ 708 | Entrada social: R$ 874,70 | Inteira: R$ 1.416

Acesso aos dias 2 e 3 do festival | Meia: R$ 708 | Entrada social: R$ 874,70 | Inteira: R$ 1.416 Primavera VIP Dia: Acesso a um dia de festival e à área VIP. Em breve.

Acesso a um dia de festival e à área VIP. Em breve. Primavera VIP Passaporte: Acesso aos dias 2 e 3 do festival e à área VIP. | Meia: R$ 2.208 | Entrada social: R$ 2.374,60 | Inteira: R4: 2.916

Quando será o Primavera Sound em São Paulo?

O Primavera Sound 2023 acontecerá em os dias 2 e 3 de dezembro. O festival ocorre desde 2001, geralmente entre maio e junho, na Europa. No Brasil, a primeira edição foi no ano passado.



Além dos shows no final de semana, o evento irá oferecer uma programação cultural, chamada de "Primavera Cidade", que serão shows paralelos aos que acontecerá no Autódromo.

Onde vai ser o Primavera Sound em São Paulo?

Em 2023, a segunda edição do evento será no Autódromo de Interlagos, na Zona Sul da capital paulista. No ano passado, a primeira edição do festival aconteceu no Parque Anhembi.