Lollapalooza 2025: shows são retomados após chuvas e risco de raios nesta sexta-feira

Após cerca de 1 hora de pausa nos shows do Lollapalooza, no Autódromo de Interlagos, por causa do risco de raios, as apresentações foram retomadas na tarde desta sexta-feira, 28.

A banda Inhaler, que se apresenta no palco Samsung, iniciou seu show, que estava programado para as 15h50. Esse atraso impactou a programação do festival como um todo. No palco Perry, a artista Blancah está se apresentando neste momento.

Os shows foram suspensos devido ao agravamento da chuva e do vento no Autódromo de Interlagos, com um alerta meteorológico sobre risco de raios sendo emitido. A organização pediu aos presentes que se afastassem das grades e estruturas metálicas e procurassem abrigo.

Em nota, a organização do Lollapalooza informou que a "probabilidade de raios" deveria durar entre 30 e 40 minutos.

O festival também destacou que é o primeiro no Brasil a implementar um plano de evacuação e retorno do público em caso de tempestades, chuvas, raios ou ventos fortes, reforçando que a segurança dos participantes é a prioridade.

Veja abaixo o line-up completo do festival nesta sexta-feira:

Palco Budweiser

12h45 - Dead Fish

14h45 - MC Kako

16h55 - Girl In red

19h05 - Empire of the Sun

21h30 - Olivia Rodrigo

Palco Samsung Galaxy

12h - Vencedor do concurso “Temos Vagas 89FM”

13h40 - Juyè

15h50 - Inhaler

18h - Jão

20h10 - Rüfüs Du Sol

Palco Mike’s Ice

12h45 - Pluma

14h45 - Jovem Dionísio

16h55 - White Denim

19h05 - Nessa Barrett

21h30 - Caribou

Palco Perry’s by Fiat

12h - Paula Chalup

13h - Cashu

14h15 - L_cio

15h30 - Blancah

16h45 - Tropkillaz

18h - DJ GBR

19h15 - Disco Lines

20h30 - JPEGMAFIA

Qual é a previsão do tempo para os próximos dias no Lollapalooza Brasil

Sábado, 29 de março

Neste dia, os headliners são Alanis Morisete e Shawn Mendes. Os termômetros devem registrar máxima de 27ºC e mínima de 18ºC. O dia terá mais nuvens do que na sexta, mas o sol aparecerá pela manhã e à tarde. A sensação será de calor ao longo do dia, com uma noite amena.

Por outro lado, há possibilidade de pancadas rápidas entre a tarde e o início da noite, com 80% de chance de precipitação entre 15h e 20h.

Domingo, 30 de março

No domingo, as principais atrações do Lollapalooza são os shows de Justin Timberlake e Tool. Neste dia, a temperatura deve ficar com máxima de 27°C e 17°C.

O dia seguirá com mais nuvens, mas o sol marcará presença pela manhã e à tarde. A sensação de calor será menos intensa do que na sexta-feira, com uma noite agradável. De acordo com o Climatempo, são esperadas pancadas isoladas ao longo da tarde e início da noite, com 70% de chance de precipitação entre 14h e 19h.

Dicas para curtir o Lollapalooza com tranquilidade: